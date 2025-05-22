AKP'li vekilin acı günü

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ın kayınvalidesi Türkan Samur, yaşlılığa bağlı organ yetmezliği sebebiyle İzmir'de yaşamını yitirdi. Türkan Samur için bugün ikindi vakti Karşıyaka ilçesindeki Mevlana Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene; Hulusi Akar, eşi Şule Akar, Samur'un torunları ile yakınları, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir İl Başkanı Bill Saygılı katıldı. Kılınan namazın ardından Samur'un bir süre omuzlarda taşınan cenazesi Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.