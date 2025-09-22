AKP'li vekilin işlettiği madende kimyasal atık, toprağa ve dereye karıştı!

Mevcut iktidar döneminde çevre katliamı en yüksek seviyelere ulaştı. Çeşitli maden sahaları, imara açılan sit alanarı çevre tahribatında öne çıkan etkenler oldu.

Bir felaket de Giresun'da meydana geldi.

ATIK SU HAVUZU TAŞTI!

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’ün sahibi olduğu Alagöz Maden Şirketi'nin işlettiği Giresun Harşit Vadisi’ndeki madende, atık su havuzu şiddetli yağış nedeni ile taştı.

Doğankent’e bağlı Çatalağaç Köyü’ndeki "kurşun, çinko ve bakır" madenindeki kimyasal atık, taşma sonucu toprağa ve su kaynaklarına karıştı.

Ne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan ne de Giresun Valiliği'nden yaşanan çevre katliamına ilişkin resmi bir açıklama geldi.

İLK VUKUATI DEĞİL

Alagöz Maden, 2023'te ÇED başvurusunun sonuçlanmadan kaçak olarak atık havuzu inşa ettiği biliniyor.

Bu skandalın ardından şirketin ikinci bir kaçak kimyasal atık barajı inşa ettiği ortaya çıktı.

VALİDEN MADENE 'ZİYARET'

Giresun Valisi Fatih Serdengeçti, 28 Ocak’ta çevreyi ve suları kirlettiği defalarca belgelenen madeni ziyaret etmiş.