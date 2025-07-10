AKP’li vekilin kahkahası Bekir Bozdağ’ı sinir küpüne çevirdi: O arkadaş dışarı çıksın

TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığını 14 bin 469 liradan 16 bin 881 liraya yükseltilecek düzenlemenin de yer aldığı torba kanun teklifi görüşmelerinde söz alan DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen'in konuşması esnasında AK Parti sıralarından bir milletvekilinin kahkaha atmasına TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ sert tepki gösterdi. Bozdağ, "Sayın milletvekilleri istirham ediyorum bakın burası kahkaha atılacak yer değildir, kahvehane değildir. Özel sohbet yeri de değil. Kahkaha atan milletvekilimizi dışarıya davet ediyorum. Çok büyük bir saygısızlık bu" diyerek tepki gösterdi.

DEVA VEKİLİ SÖZ ALDI

TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığını 14 bin 469 liradan 16 bin 881 liraya yükseltilecek düzenlemenin de yer aldığı torba kanun teklifi görüşmeleri devam ederken DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen teklife ilişkin söz aldı. Esen, "Üstelik hükümet hiç yüzü kızarmadan bu artışı bir müjde gibi sunabiliyor. Ancak biz bu rakamları bir kalem oynatması olarak değil insan hayatı, geçim derdi ve sosyal adalet meselesi olarak görüyoruz" dedi.

BEKİR BOZDAĞ'DAN AKP'Lİ VEKİLE KAHKAHA AYARI

Esen'in konuşması sırasında AKP sıralarından bir milletvekilinin kahkaha atmasına TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ı sinir küpüne çevirdi. Bozdağ, sert tepki göstererek, şunları dile getirdi:

"Sayın milletvekilleri istirham ediyorum bakın burası kahkaha atılacak yer değildir, kahvehane değildir. Özel sohbet yeri de değil. Kahkaha atan milletvekilimizi dışarıya davet ediyorum. Çok büyük bir saygısızlık bu. Böyle bir şey olabilir mi yani. Biz nerede duruyoruz? Piknikte değiliz yani Genel Kurul'dayız. Hepimizin birbirine saygı duyması lazım. Defalarca uyarıyoruz. Kahkaha atan arkadaşımız lütfen dışarı çıksın Genel Kurula'a saygısını böylelikle etmiş olur."