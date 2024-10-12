AKP’li vekilin kardeşinden gazeteciye silahlı saldırı

11 Ekim saat 23:00 sularında Kars merkezdeki Ortakapı Mahallesi Gamp Caddesi üzerinde yaşanan olayda, 14 Mayıs seçimlerinde AKP’den Kars Milletvekili seçilen Adem Çalkın’ın kardeşi Harun Çalkın, Kars Ortakapı Mahallesi’nde Muhammed Halitoğlu isimli gazeteciye silahlı saldırı düzenledi.

SİLAHLA 4 EL ATEŞ AÇTI

Sözcü'den Altan Sancar'ın haberine göre, 12 Ekim tarihinde düğünü olan Muhammed Halitoğlu, düğünü için Ankara’dan Kars’a gitti. Şehir merkezinde arkadaşına ait kafede bulunan Halitoğlu’na yanaşan Çalkın burada en az 4 el ateş etti.

Açılan ateş sonucu bacağından tek kurşunla vurulan Halitoğlu çevredekilerin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Bu esnada rastgele açılan ateş sebebi ile aynı bölgede bulunan Hüseyin Altunbey de ayağından yaralandı. Yaralanan Halitoğlu ve Altunbey, Kars Harakani Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kurşunun kemiği kırması sebebiyle ameliyata alınan Halitoğlu’nun tedavisi sürüyor.

KURŞUN KEMİĞİNİ KIRDI

Sözcü’ye açıklamalarda bulunan Halitopğlu, Çalkın ile aralarındaki gerginliğin sebebinin siyasi olduğunu ifade etti. Çalkın’ı siyasi nedenlerle eleştirdiği için saldırıya uğradığını ifade eden Halitoğlu, “Kardeşi bana yaklaşarak ‘Senin burada ne işin var’ dedikten sonra ateş açtı. Manevra yaparak bazı kurşunlardan kurtuldum, ama biri ayağıma saplandı ve kemiği kırdı. Kendisi de daha sonra gidip teslim olmuş. Ama ne yazım ki yerel medya olayı bilmesine rağmen yazmadı. Bugün düğünüm vardı, bunun için geldiğimi biliyorlardı. Bilerek bu saldırı yapıldı. Düğünümüzü de erteledik” ifadelerini kullandı.

KENDİSİNE VE AİLESİNE HAKARET EDİLDİĞİ İÇİN VURMUŞ

Çalık ise saldırıdan sonra Asayiş Şube Müdürlüğü’ne giderek silahıyla beraber teslim oldu. Çalkın ile Halitoğlu arasındaki gerilimin ise Kars'ın Sesi isimli internet gazetesinde Adem Çalkın aleyhine yapılan haberler olduğu ifade edildi. Çalkın polise verdiği ifadesinde genel yayın koordinatörü Muhammed Halitoğlu’nun kendisine ve ailesine hakaret ettiğini söyledi.