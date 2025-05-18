AKP’li vekilin madeni doğayı katlediyor! Köylüler suçüstü yakaladı

Giresun’un Doğankent ilçesine bağlı Çatalağaç Köyü’nde, AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’e ait maden ocağının atık havuzundan dereye boşaltılan sular, bölge halkı tarafından görüntülendi. Köylüler, dere suyunun siyaha dönüştüğünü, çevreden kötü kokular yayıldığını ve ekosistemin ciddi şekilde zarar gördüğünü ifade etti. CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, madenin faaliyetlerinin durdurulmasını talep ederek, “Kirli suların doğaya karıştığını gösteren video kayıtları, bu çevre suçunun artık gizlenemez bir hale geldiğini ortaya koyuyor.” dedi.

Cantürk Alagöz’e ait maden şirketinin, Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci tamamlanmadan dere yatağı üzerine üçüncü bir atık depolama havuzu inşa ettiği iddia edildi. Daha önce de izinsiz atık havuzu yaptığı ve kimyasal atıkları derelere boşalttığı öne sürülen maden şirketinin bu yeni havuz inşaatı, yöre halkının tepkisini çekti. Köylülerin çektiği videolarda, koyu gri renkli suların dereye karıştığı açıkça görülüyor. Zehirli sızıntıların Harşit Çayı üzerinden Tirebolu’ya ve Karadeniz kıyılarına ulaşma riski taşıdığı belirtiliyor.

Üçüncü atık havuzunun, Tirebolu Orman İşletme Müdürlüğü’nden “su ıslahı” gerekçesiyle alınan izinle dere yatağı üzerine kurulduğu öne sürüldü. Bölge sakinleri, CİMER üzerinden yaptıkları şikayetlere “ticari sır” gerekçesiyle yanıt alamadıklarını ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, maden şirketine çevreyi kirletmesi nedeniyle daha önce 464 bin lira idari para cezası uygulamıştı. Ancak yöre halkı, bu cezaların caydırıcı olmadığını ve madenin faaliyetlerinin denetimsiz bir şekilde devam ettiğini dile getiriyor.

“DERELERİMİZ ATIK HAVUZUNA DÖNÜŞTÜ”

Son sızıntı olayının ardından ilgili kurumlara ihbarda bulunan Çatalağaç Köyü Derneği yöneticilerinden Soner Aydın, “Yeni atık havuzunun ÇED raporu olmadığını söylediğimizde ‘ticari sır’ denilerek konu kapatılıyor. İliç’teki felaketin bir benzeri burada yaşanıyor. Henüz can kaybı olmadı ama insanlar zehirleniyorç” dedi.

Aydın, şikayetlerinin ya dikkate alınmadığını ya da sembolik cezalarla geçiştirildiğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri bu durumu görmüyor ya da görmek istemiyor. ÇED onayı olmadan dere yatağına yeni bir atık havuzu inşa ettiler. Bunu su ıslahı bahanesiyle yaptılar. Maden atıklarını bu havuza boşaltıyorlar, oradan da derelerimize sızıyor. Bu derelerde canlı yaşamı tamamen yok oldu, solucan bile kalmadı. Bu kirlilik 4-5 yıldır sürüyor. Doğankent’teki barajda buharlaşan zehirli su, tarlalara ve insanların üzerine yağmur olarak yağıyor. Karadeniz’in en önemli içme suyu kaynakları kirletiliyor. Derelerimiz artık birer atık havuzuna dönüştü.”

“HALK SAĞLIĞINA YÖNELİK SİSTEMATİK BİR TEHDİT”

CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, madenin faaliyetlerinin durdurulması için çağrı yaparak Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti’yi göreve davet etti. Şenyürek, “Yasal onay süreci tamamlanmadan inşa edilen bu atık havuzundan kirli ve kimyasal atık içeren suların dereye sızdığı tespit edildi. Video kayıtları, bu çevre suçunun artık inkar edilemez olduğunu kanıtlıyor. Bu yalnızca çevresel bir risk değil, halk sağlığına yönelik sistematik bir tehdittir.” dedi.

Şenyürek, Giresun Valiliği’nin inşaattan haberdar olup olmadığını sorgulayarak, kirli suların dereye karıştığının belgelerle ortaya konduğunu belirtti ve “Bu sessizliğin sebebi, madenin sahibinin bir AKP milletvekili olması mıdır?” sorusunu yöneltti.