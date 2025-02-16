AKP'li vekilin skandal sözleri bardağı taşırdı! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün basına yansıyan, yanlış anlaşıldığı ifade edilerek muhatabı tarafından özür dilenen konuşma ile ilgili aşağıdaki açıklamayı yapma gereği hasıl olmuştur. 1,5 milyonu bulan büyük sağlık ailemiz, her gün milyonlarca vatandaşımızın sağlığı için var gücüyle çalışmaktadır.

Büyük sağlık ailemiz, pandemiden deprem felaketine kadar ülkemizin içinden geçtiği pek çok badirede vatanseverliğin tanımını yeniden yazan üstün bir fedakarlık örneği sergilemiştir.

AKP'li vekil sağlık personellerini tehdit edip hedef gösterdi! Skandal olay

Sağlık hizmetinde memnuniyetin, hizmet alanın ve hizmet verenin memnuniyetine bağlı olduğunu biliyoruz; vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyetini bir arada gözetiyoruz; bu iki değeri birbirinin ayrılmaz parçası görüyoruz. Bu çerçevede toplumun tüm kesimleri tarafından sağlık çalışanlarımızla ilgili yapılan açıklamalarda hassas olunması gerektiğine inanıyoruz" denildi.

NE OLMUŞTU?

AK Parti Kırklareli Milletvekili Gökhan Sarıçam, 10 Şubat tarihinde Kırşehir’de bir açılışta sağlık personelleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sarıçam gerçekleştirdiği skandal açıklamada, "Memnuniyetsizlik varsa ben şunu da yaparım; vatandaşa 'gidin sağlık personelinin gırtlağına yapışın, ben devlet olarak üzerime düşeni yaptım, hizmeti vermeyen onlar' diye de kışkırtırım" dedi.