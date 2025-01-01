AKP’li vekillere soğuk duş. Anket sonuçları ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP’li vekillere soğuk duş. Anket sonuçları ortaya çıktı

Piar Araştırma Şirketi, 2024 yılının en başarılı vekillerinin yer aldığı bir analiz yayınlandı. Yılın en başarılı vekilleri belli oldu. 20 vekilin yer aldığı listeye AKP’den sadece 3 vekil girebildi.

Piar Araştırma Şirketi, 2024 yılının en başarılı vekillerinin içinde bulunduğu bir anket yaptı. Yapılan ankette ilk 3 sırada AKP’Li vekil bulunmazken, anketin genelinde AKP’den 3 vekil, CHP’den 6, İYİ Parti’den 3, 1 DEVA, 1 MHP, 1 DEM, 1 TİP, 1 Gelecek Partisi, 3’de bağımsız aday yer aldı.

İşte liste:

20. Gökhan Günaydın / CHP yüzde 10,2

gokhan-gunaydin1.jpg

19. Mehmet Emin Ekmen / DEVA Partisi yüzde 10,6

mehmet-emin-ekmen.jpg

18. Deniz Yücel / CHP yüzde 11,2

deniz-yucel1.jpg

17. Feti Yıldız / MHP yüzde 11,7

feti-yildiz1.jpg

16. Adnan Beker / Bağımsız yüzde 11,9

beker.jpg

15. Mahmut Tanal / CHP yüzde 12,3

tanal111.jpg

14. Ömer Faruk Gergerlioğlu / DEM Parti yüzde 12,5

gergerlioglu7.jpg

13. Mustafa Sarıgül / CHP yüzde 13,1

mustafa-sarigul.jpg

12. Özlem Zengin / AK Parti yüzde 13,6

ozlem-zengin.jpg

11. Sera Kadıgil / TİP yüzde 13,9

sera-kadigil4.jpg

10. Rıdvan Uz / İYİ Parti yüzde 14,1

ridvan-uz.jpg

9. Mustafa Bilici / Gelecek Partisi yüzde 14,4

mustafa-bilici1.jpg

8. Ömer Çelik / AK Parti yüzde 14,7

mer-celik.jpg

7. Salih Uzun / Bağımsız yüzde 15,2

salih-uzun.jpg

6. Umut Akdoğan / CHP yüzde 16,1

umut-akdogan.jpg

5. Hüseyin Yayman / AK Parti yüzde 17,9

huseyin-yayman.jpg

4. Kürşad Zorlu / İYİ Parti yüzde 20,4

kursad-zorlu.jpg

3. Cemal Enginyurt / Bağımsız yüzde 21,7

cemal-enginyurt.jpg

2. Turhan Çömez / İYİ Parti yüzde 22,3

turhan-comez.jpg

1. Ali Mahir Başarır / CHP yüzde 28,5

ali-mahir.jpg

Son Haberler
Apple Intelligence'ın artı ve eksileri
Apple Intelligence'ın artı ve eksileri
Ünlü senarist ve yönetmen Olgun Özdemir vefat etti
Ünlü senarist ve yönetmen Olgun Özdemir vefat etti
Portsmouth'tan kritik galibiyet
Portsmouth'tan kritik galibiyet
Leeds United'a şampiyonluk yolunda Blackburn darbesi
Leeds United'a şampiyonluk yolunda Blackburn darbesi
AKP’li vekillere soğuk duş. Anket sonuçları ortaya çıktı
AKP’li vekillere soğuk duş. Anket sonuçları ortaya çıktı