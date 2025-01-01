AKP’li vekillere soğuk duş. Anket sonuçları ortaya çıktı

Piar Araştırma Şirketi, 2024 yılının en başarılı vekillerinin içinde bulunduğu bir anket yaptı. Yapılan ankette ilk 3 sırada AKP’Li vekil bulunmazken, anketin genelinde AKP’den 3 vekil, CHP’den 6, İYİ Parti’den 3, 1 DEVA, 1 MHP, 1 DEM, 1 TİP, 1 Gelecek Partisi, 3’de bağımsız aday yer aldı.

İşte liste:

20. Gökhan Günaydın / CHP yüzde 10,2

19. Mehmet Emin Ekmen / DEVA Partisi yüzde 10,6

18. Deniz Yücel / CHP yüzde 11,2

17. Feti Yıldız / MHP yüzde 11,7

16. Adnan Beker / Bağımsız yüzde 11,9

15. Mahmut Tanal / CHP yüzde 12,3

14. Ömer Faruk Gergerlioğlu / DEM Parti yüzde 12,5

13. Mustafa Sarıgül / CHP yüzde 13,1

12. Özlem Zengin / AK Parti yüzde 13,6

11. Sera Kadıgil / TİP yüzde 13,9

10. Rıdvan Uz / İYİ Parti yüzde 14,1

9. Mustafa Bilici / Gelecek Partisi yüzde 14,4

8. Ömer Çelik / AK Parti yüzde 14,7

7. Salih Uzun / Bağımsız yüzde 15,2

6. Umut Akdoğan / CHP yüzde 16,1

5. Hüseyin Yayman / AK Parti yüzde 17,9

4. Kürşad Zorlu / İYİ Parti yüzde 20,4

3. Cemal Enginyurt / Bağımsız yüzde 21,7

2. Turhan Çömez / İYİ Parti yüzde 22,3

1. Ali Mahir Başarır / CHP yüzde 28,5