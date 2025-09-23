AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur tutuklandı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturmada, Belediye Başkanı Ahmet Sungur, Belediye Başkan Yardımcısı C.Y., eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı O.U., imar müdürü S.A. ile eski dönem imar müdürü ve iş insanı U.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerden belediye personeli Y.N.Y. adli kontrolle, M.S. ve S.G.Ç. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, AKP Merkez Yürütme Kurulu, Ahmet Sungur'un partiden atılması istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar vermişti.

Aynı soruşturma kapsamında 27 Mayıs ve 19 Ağustos tarihlerinde eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile çok sayıda kişi gözaltına alınmış, Türkyılmaz ile birlikte 4 zanlı tutuklanmıştı.