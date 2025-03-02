AKP'li Yayman'dan seçim açıklaması! 'Cumhurbaşkanımızı 2027'de bir kez daha başkan yapacağız'

Yayman 2027'de bir kez daha Cumhur ittifakının bayrağını Türkiye’nin semalarında dalgalandıracaklarını söyledi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Antakya ilçesinde bulunan AKP il başkanlığında partililerle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

CUMHURBAŞKANIMIZ İSRAİL DEVLET BAŞKANINA ONE MINUTE DEDİ



Yayman, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski arasında yaşanan gergin görüşmeye dikkat çekerek "Biz inşallah, 2027 yılının Kasım ayında yapılacak olan bir seçimle Cumhurbaşkanımızı Cumhur ittifakının adayı olarak bir kez daha Başkan yapacağız ve bir kez daha Cumhur ittifakının bayrağını Türkiye’nin semalarında dalgalandıracağız.

"DÜNYA LİDERİ ERDĞAN 23 YILDIR BÖYLE BİR MAZARAYA İZİN VERMEDİ"

İşte dün gördünüz Başkan Trump ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski arasındaki konuşmayı, oradaki fotoğrafı hep beraber gördünüz. Allah’a hamdolsun ki bizim Dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan tam 23 yıldır böyle bir manzaraya izin vermedi. Bebek katili İsrail Devlet Başkanı’na karşı söylediği sözü hepimiz hatırlıyoruz. Cumhurbaşkanımız, İsrail Devlet Başkanı’na ‘One minute’ dedi ve ‘Sesiniz çok çıktığı için haklı olamazsınız’ ifadelerini kullandı" dedi.



