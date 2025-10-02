AKP’li yazar Abdurrahman Dilipak’tan “Hakan Fidan” analizi!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşmesinden iki gün sonra ABD'de "KAAN" uçaklarında motor alımlarının durduğunu açıklaması siyasette "KAAN" tartışmasının fitilini ateşlemişti.

Ankara kulislerinde Fidan’ın açıklamaları hem Saray hem de AKP’de gerilimi artırdığı öne sürüldü. Hatta bazı kesimler tarafından Erdoğan sonrasına hazırlık şeklinde yorumlanmıştı. Fidan’ın isminin ön planda olması dikkat çekti. Ayrıca Fidan dışında Berat Albayrak, Selcuk Bayraktar ve Bilal Erdoğan isimler son günlerde Erdoğa sonrası konuşulmaya başlandı.

DİLİPAK: HAKAN FİDAN İLE AKP’NİN KARŞI KANADI ARASINDA KRİZ YAŞANIYOR

AKP’li yazar Abdurrahman Dilipak, Elips TV YouTube yayınında AKP içindeki ‘KAAN’ tartışmaları ve Erdoğan sonrası dönemi gündeme gelmesine dair değerlendirmelerde bulundu. Dilipak, KAAN konusunda “Halka gerçekler söylenmiyor” derken, “Hakan Fidan ile AKP’nin karşı kanadı arasında kriz yaşanıyor” dedi.

"HAKAN FİDAN'A KARŞI DİĞER İKİSİ BİRLİKTE HAREKET EDEBİLİR"

Parti içinde örtülü bir iç hesaplaşmanın olduğunu söyleyen Dilipak, “Örtülü bir iç hesaplaşma var. AKP içinde üç grup var. Hakan Fidan'a karşı diğer ikisi birlikte hareket edebilirler” şeklinde bir değerlendirmeye imza attı.