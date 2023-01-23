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  • AKP’li Milletvekili: Erdoğan’ın ayakkabısını elimizle yalamamız lazım

AKP’li Milletvekili: Erdoğan’ın ayakkabısını elimizle yalamamız lazım

AKP Ordu Milletvekili Şener Yeniyıldız’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözleri dikkat çekti. Yeniyıldız,  "Daha ne olacak, biz Tayyip ağabeye ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım" dedi.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 13:18
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AKP’li Milletvekili: Erdoğan’ın ayakkabısını elimizle yalamamız lazım
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AKP Ordu Milletvekili Op. Dr. Şenel Yediyıldız'ın katıldığı bir televizyon programındaki, "Daha ne olacak, biz Tayyip ağabeye ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım" sözleri dikkat çekti.

TV52'de yayınlanan "Gündem" programına AKP Ordu Milletvekili Op. Dr. Şenel Yediyıldız konuk oldu. Sunucu Samet Yaşaryıldız'ın "Tayyip ağabeye ihanet etmeyelim" sözlerinin ne ifade ettiği sorusuna Yediyıldız'ın verdiği yanıt dikkat çekti.

"ELİMİZLE YALAMAMIZ LAZIM"

Yediyıldız'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözleri şu şekilde:

"Tayyip ağabey Türkiye'nin başında. Dünyanın lideri. Biz bu kaz kafamızla - özür dilerim, kusura bakma. Kendi kendimize ihanet etmek gibi bazı şeylere sapıyoruz. Şimdi kalkıp da böyle ucuz sebeplerle Tayyip ağabeye ihanet etmek, Türkiye'ye ihanet etmektir. Böyle sebeplerle Tayyip Ağabey'e ihanet etmek mazlumlara ihanet etmektir. Bak sana açık ve net söylüyorum, şu anda Ukrayna ve Rusya savaşı var değil mi? Ukrayna da Rusya da Tayyip ağabeyden bir şeyler bekliyor ve de onları yapıyorlar görüyorsunuz. Daha ne olacak, biz Tayyip ağabeye ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım. Bunları şey olsun diye söylemiyorum ya! Tayyip ağabeye, bu resme biz kalkacağız bir şeyler söyleyeceğiz.

Biz bu memleketin insanı değiliz o zaman. Bırak AK Parti'nin veya bilmem neyin insanı olmayı, bu memleketin insanı değiliz ya!. Dünyada böyle bir lider olacak o liderin ülkesinde kendine karşı çıkan insanlar olacak değil mi, nasıl görürsün? Gittiğin yerlerde hep karşı çıkan cinsler var, 'Çok pahalı, alamıyoruz, yiyemiyoruz, gezemiyoruz' diyenlere ya havle diyorsun ya! Dünyada pahalılıktan şikayet etmeyen ülke var mı? Avrupa'da, Almanya'da, Avrupa'da, Amerika'da var mı? Yok, niye? Dünya iki yıl pandemi diye bir şey geçirdi. Bütün devletler kendi çalışanını, işverenini, insanını korumak adına ne yatırım yapmak gerekiyorsa onları yaptı. Peşinden işte savaş çıktı..."

GEÇMİŞTE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız'ın katıldığı bir nikah töreninde, Erdoğan'dan peygamber gibi bahsettiği sözleri tepki çekmişti.

Yediyıldız, törende mikrofonu eline alıp konuşma yaptığı sırada, "Sayın cumhurbaşkanımızın sünnetini yerine getirmeden de defteri vermek istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

AKP'li Yediyıldız, peş peşe gelen zamlarla derinleşen hayat pahalılığından yurttaşların rahatsız olmadığını da ileri sürmüştü.

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ARTIKLAR
23.01.2023 13:33
YALAKA LAR YALAYA YALAYA DOYMAK BILMEDILER  
 
Mahir ŞEKİ
23.01.2023 13:33
*Sevdiği, önem verdiği kişiye nasıl saygı göstermesi gerektiğini dahi bilmeyen, Saygı göstermeyi 'Kendisini o kişi karşısında aşağılamak' olduğunu zanneden bir kişilik TBMM üyesi olamamalıydı..  
 
SIMDIDE AYAKKKABI ALTINI YALIYORLAR
23.01.2023 13:31
FETÖCÜLER DE FETULLAH GÜLENIN DONUNU YAPAMAK İÇIN SIRAYA GİRİYORDU DUNYA DUYDU DONUNU KOKLAYAN CENNETTE GİDERMİŞ İGRENÇ SÖZLERINİ  
 
TÜM YORUMLAR (19)
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