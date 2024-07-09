AKP’li yöneticiden 7 yaşındaki çocuğa istismar

Giresun’da Güce AKP Yönetim Kurulu üyesi olan Hüseyin Bal, 7 yaşında bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.
7 yaşındaki kız çocuğunu dondurma alma yalanıyla kandırarak evinin önünden alan Bal’ın, 7 yaşındaki küçücük çocuğu tenha bir yere çekip istismar ettiği belirlendi.
Çocuğun, evine gittiğinde ailesine ağlayarak başından geçen korkunç olayı anlatmasıyla aile soluğu karakolda aldı.
Aileden gelen şikayet üzerine gözaltına alınan zanlı 3 gün önce çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Espiye Kapalı Cezaevi’ne sevk edildi.
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