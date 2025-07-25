AKP'li yöneticinin ağabeyine ihale kıyağı!

İktidarın kamu kaynaklarını eşe, dosta, yandaşa peşkeş çektiği çok sayıda usulsüz ihale süreçleri gündeme yansımaya devam ediyor.

Benzer bir durum AKP yöneticisinin ağabeyine verilen ihaleler ile ortaya çıktı.

AĞABEYE İHALE KIYAĞI

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre AKP Konya İl Yöneticisi ve 2023'te Konya Milletvekili aday adayı olan Yusuf Ziya Kıymet’in ağabeyi Nimetullah Habil Kıymet’in şirketi 2025'te yaklaşık 7.5 milyar TL değerinde birtakım ihaleler aldı.

Yusuf Ziya Kıymet

İhaleler arasında Kanal İstanbul projesi olması da dikkat çekti. Öte yandan şirketin son kazandığı ihaleler İstanbul’daki Sahil Güvenlik İkmal Merkezi Komutanlığı ile Muş Merkez Hükümet Konağı oldu.

Nimetullah Habil Kıymet

MİLYARLARCA LİRALIK KONUT PROJELERİ

Şubat 2025'te şirket İstanbul Başakşehir’deki 729 konut ihalesini 1 milyar 648 milyon TL bedelle kazandı. Yine benzer bir projeler olan İstanbul Arnavutköy Sazlıbosna’daki 5. bölge 2. etap 750 konut, 15 dükkan inşaatını 1 milyar 474 milyon 5 bin TL, İstanbul Arnavutköy Sazlıbosna 10. bölge 567 konut ve 16 dükkan inşaatı ihalesini ise 1 milyar 387 milyon TL bedelle kazandı.

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