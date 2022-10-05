Sedat Peker’in ‘rüşvet ağı’ iddialarıyla gündeme gelmişti! AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu’ndan seçim bölgesinde korumalarla esnaf ziyareti

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in rüşvet ağı ve borsa spekülasyonu iddialarıyla gündeme gelen AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu memleketinde esnaf ziyareti yaptı.

YANINDAKİ İKİ KORUMA POLİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Taşkesenlioğlu’nun, kamuoyunda büyük yankı oluşturan iddialar sonrası seçim bölgesinde biri kadın iki koruma polisi ile gezmesi ise dikkat çekti.

Taşkesenlioğlu, ilk önce AKP İl Başkanı Mehmet Emin Öz'ü ziyaret etti. DSi tarafından Daphan Ovası'nda düzenlenen 'Ayçiçeği Hasat Töreni'ne katılan AKP’li vekil, rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

DİĞER VEKİLLERDE KORUMA BULUNMUYOR

Erzurum milletvekilleri arasında eski bakan olmaları nedeniyle Recep Akdağ ve Selami Altınok'ın korumaları bulunurken; AKP Milletvekili İbrahim Aydemir, MHP Milletvekili Kamil Aydın ve İYİ Parti Milletvekili Naci Cinisli korumasız bir şekilde esnaf ve halk gezilerine katılıyor.