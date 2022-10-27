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  • AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu'nun Afrika’da bakır madenleri olduğu ortaya çıktı. Meclis tutanaklarıyla ortaya çıktı

AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu'nun Afrika’da bakır madenleri olduğu ortaya çıktı. Meclis tutanaklarıyla ortaya çıktı

Sedat Peker'in iddialarıyla adı gündeme gelen AKP’nin Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun Afrika’da bakır madenleri işlettiği Meclis tutanaklarıyla ortaya çıktı.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 09:22
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AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu'nun Afrika’da bakır madenleri olduğu ortaya çıktı

AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu'nun Afrika’da bakır madenleri olduğu ortaya çıktı. Meclis tutanaklarıyla ortaya çıktı
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AKP’nin Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun 15 Mayıs 2022 günü TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda gerçekleştirdiği konuşmadan “Ben de yıllarca Afrika'da madencilik yaptım, halen de bakır madenlerim var” ifadeleri Meclis tutanaklarına girdi.

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’in iddialarıyla gündeme gelen ve boşanma davası açtığı eşinden 70 milyon lira isteyerek gündeme gelen AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun Afrika’da bakır madenleri işlettiği Meclis tutanaklarıyla ortaya çıktı.

Kısa Dalga'dan Mahmut Aydın'ın haberinde yer alan bilgilere göre; AKP’li Taşkesenlioğlu kendi imzasının olduğu Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun Teklifi üzerinde konuşurken, Afrika’da bakır madenleri işlettiğini belirtti.
TBMM tutanaklarında, 2021 yılında yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı ekonomik anlayışın aslında 20 yıllık sonucunda meyvesini alarak, 240 milyar dolarlık bir ihracat seviyesine ulaştıklarını ifade eden Taşkesenlioğlu şu ifadeleri kullandı:

"Sabahtan beri rakamları dinliyorum ama içimden şöyle geçiyorum, hemen ihracatla ilgili olduğu için söyleyeceğim: Keşke bizler geldiğimizde yani yirmi yıllık iktidarımızın öncesinde, 2002 yılında geldiğimizde rakamlar 240 milyar dolar seviyesinde olsaydı da biz de 500 milyar dolar seviyesine getirseydik. Bir örnek vereceğim, burada madenci arkadaşlarımız var, maden sektörüyle ilgili çok bilgi verdiler. Ben de yıllarca Afrika'da madencilik yaptım, halen de bakır madenlerim var, dolayısıyla madenciliğin ne kadar zor olduğunu bilen bir insan olarak da konuşuyorum.”

SUDAN'DA İLAÇ SATTIĞINI ANLATIYOR

TBMM tutanaklarına göre, AKP’li Taşkesenlioğlu konuşmasına Afrika’da yürüttüğü ticaret hakkında da bazı detaylar veriyor.

Taşkesenlioğlu, konuşmalarına şöyle devam ediyor:

"Kanun teklifiyle ilgili söylemem gerekirse, ihracatı gerçekleştirirken hepimizin en önemli şeyi aslında bir kefalete ihtiyaç duyuyor olmamızdı ve geçen sene burada... Ben Komisyonumuza da teşekkür ediyorum. Türkiye'de ihracatı yaptım ama ben dolaylı olarak yaptım; Sudan'a ilaç sattım, Tanzanya'ya ilaç sattım, tarım aletleri sattım; Uganda'ya, Ruanda'ya farklı ürünler gönderdim. Dolayısıyla, ihracatı geliştirirken en önemli sıkıntımız, aslında finansmana erişim noktasındaki sıkıntılarımızdı. İhracatı Geliştirme Anonim Şirketini kurarak aslında bu finansmana erişim noktasındaki sıkıntıları da bertaraf ettik. Ancak geldik gördük ki talep çok fazla olunca sermaye yapısını güçlendirmek lazımdı. Bu anlamda da ihracatçı birliklerimizin -yine Ticaret Bakanlığımızın oluru doğrultusunda- yedek akçelerinin bir kısmını İhracatı Geliştirme AŞ'ye aktararak aslında ihracatta hepimizin karşılaştığı finansmana erişim ya da finansmanın genişlemesi noktasında kaynak sağlamış oluyoruz yani bana göre, kanunun en önemli noktalarından bir tanesi bu…”

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Dış güçler düşmanı
27.10.2022 10:01
Birisi rabbim verdikçe veriyor diyordu galiba bir zamanlar  
 
alıkınık
27.10.2022 09:57
kimse yokmu devlet yokmu savcı yokmu yetşin soyulluyoruz  
 
Benim Güzel Yurdum insanı
27.10.2022 09:46
Siz ve size akıl verenler birazda bu ülke için çalışsaydınıź inanın bu ülke 20 senede çok yol katederdi  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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