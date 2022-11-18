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AKP’li belediyeden suya yüzde 190 zam

AKP’li Zonguldak Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısının ikinci oturumunda, suya yüzde 190 zam yapıldı.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 17:38
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AKP’li Zonguldak Belediyesi’nden suya yüzde 190 zam

AKP’li belediyeden suya yüzde 190 zam
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Karar oy çokluğu ile kabul edildi. Buna göre kentte suyun tonu 3.10 TL’den 9 TL’ye yükseldi. Zamlı tarife 1 Ocak 2023 tarihi itibaren yürürlüğe girecek. Karara ise CHP’li meclis üyeleri tepki gösterdi.

CHP Grup sözcüsü Atınç Kayınova, Ankara'da AKP'li üyelerinin meclisteki çoğunluğunu kullanarak suda yüzde 50 indirim kararı aldıklarını hatırlatarak, "Neye istinaden bu zammı yapıyorsunuz" diye sordu.

Yapılan zam sonrası yeni fiyatlar şu şekilde:
-Konutlarda 3.10 TL’den den 9 TL’ye yükseldi.

-Engelli, şehit ve gazi yakını indirimli konutlarda 1,50 TL’den 4,50 TL’ye yükseldi.

-İşyeri tarifesi 9 TL’den 26 TL’ye yükseldi.

-Fabrika ve sanayi kuruluşları tarifesi 5 TL’den 14,50 TL’ye yükseldi.

-İnşaat ve şantiye tarifesi 12 TL’den 35 TL’ye yükseldi.

-Kamu kurum ve kuruluşları tarifesi 4.65 TL’den 13,50 TL’ye yükseldi.

-Elektrik Dağıtım Şirketleri ve Türk Telekom tarifesi 40 TL’den 115 TL’ye yükseldi.

-Protokol ile su satışı yapılan yerlerde 15 TL’den 43,50 TL’ye yükseldi.

-Geçici aboneler tarifesinde geçici konut 3.20 TL’den 9.20 TL’ye, geçici iş yerinde 9.10 TL’den 26.40 TL’ye yükseldi.

-Sosyal yardım alan aboneler 15 metreye kadar 4,50 TL’ye yükseldi.

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