İhracı istenen AKP Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı Yasin Fırat Çiftçi: Çalarak çırparak bir yere varamazsınız

Partisinden ihraç edildiği iddia edilen AKP Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı Yasin Fırat Çiftçi, konuya sosyal medya hesabından açıklık getirdi. İddiaları yalanlayan Çiftçi, ''Şahsımla alakalı bazı haber sitelerinde AK Partiden ihraç edildi haberleri asılsız ve yalandır... Gerekli açıklama ve detayları ayrıntısıyla belgeleriyle kamuoyuyla paylaşacağım'' sözlerini kullandı.

Daha sonra yerel gazeteci Mehmet Yetim'e konuşan Yasin Fırat Çiftçi, "İl Başkanlığının keyfe keder uygulaması yüzünden 3 defa üst üste toplantıya katılamadığımızı beyan etmişler. Ve bu yüzden bizleri parti il yönetiminden ihraç etmek için İl Disiplin Kurulu'na sevk etmişler" açıklaması yaptı.

"İTİBARINIZ DA DAĞ GİBİ BORÇLARINIZ KADAR OLUR"

Çiftçi, bugün de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda isim vermeden çarpıcı ifadeler kullandı. Çiftçi paylaşımında, şöyle yazdı:

"Siyaset sabır ve sebat işidir. Şahısları kullanarak Ali Cengiz oyunları ile yapacağınız siyaset bir ihale, bir petrol ruhsatı rantı ile gider duvara toslar. Toplumdaki itibarınız da dağ gibi borçlarınız kadar olur. Çalarak çırparak bir yere varamazsınız."

''AKP'Lİ YÖNETİCİLER BİRBİRLERİNE DÜŞTÜLER''

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da AKP'li Çiftçi'nin bu paylaşımını alıntılayıp, "Şanlıurfa’da Ak Partili yöneticiler söz konusu menfaatleri ve elde ettikleri ganimet olunca ve bölüşemeyince bireysel çıkar nedeniyle birbirlerine düştüler" yorumunda bulundu.

Öte yandan Yasin Fırat Çiftçi'nin sosyal medya hesaplarında artık AKP Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı kimliğini kullanmadığı görüldü.