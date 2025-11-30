MHP lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan ve 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırılan süreç kapsamında AKP, MHP ve DEM Parti İmralı’ya heyet göndermiş ve üç partiden temsilcilerin bulunduğu heyet vatan hainliğinden hüküm giymiş Öcalan ile görüşmüştü.

Söz konusu görüşmenin detayları ile ilgili açıklama gelmezken, yapılan görüşme ile ilgili ortaya birçok iddia atılıyor.

AKP’li Şamil Tayyar, konu ile dikkat çeken bir açıklamada bulunmuş ve konuk olduğu TV100 ekranında gazeteci Talat Atilla'nın programında Öcalan'ın İmralı Heyeti'ne 'Süreç başarılı olmazsa MHP içinde Devlet Bey'e darbe yapılacak' dediğini iddia etmişti.

'ÖCALAN DEVLET BEY’E DARBE YAPILACAĞINI SÖYLÜYOR'

Tayyar, ‘Son görüşmede süreç başarılı olmazsa, hani DEM Partili Gülistan Koçyiğit anlatıyor ya, 'darbe mekaniği işler' diye... Orada biraz daha açıyor konuyu Devlet Bey'e önemli cümleler kullanıyor. Onun girişimini çok önemsiyor. Eğer süreç başarılı olmazsa MHP içinde Devlet Bey'e darbe yapılacağını söylüyor. Bahçeli kısmı şuna kadar hiç konuşulmadı. İlk defa ifade ediyorum. Devlet Bey'e darbe yapılacağını söylüyor’ sözlerini sarf etmişti.

MHP’DEN ŞAMİL TAYYAR’A: SAÇMALAMIŞ...

Şamil Tayyar’ın söz konusu iddialarına MHP cephesinden sert yanıt geldi. Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, sosyal medya hesabından Tayyar’ın iddiaları ile ilgili, ‘MHP’den Şamil Tayyar'a sert yanıt’ başlıklı bir açıklama paylaştı.

Şamil Tayyar’ın İmralı’da kendisiyle görüşen Meclis heyetine Öcalan’ın ‘Süreç başarılı olmazsa MHP’de Bahçeli’ye karşı darbe olur!’ iddiasını MHP’nin medya ve tanıtımdan sorumlu değerli genel başkan yardımcısı İsmail Özdemir’e sorduğunu belirten Metiner, ‘Bana verdiği cevap aynen şu oldu: Saçmalamış!’ dedi.

‘PKK SÖZCÜSÜ’

Şamil Tayyar ise, Metiner’in sözlerine sert bir karşılık vererek ‘Mehmet Metiner isimli kifayetsiz muhteris, son dönem PKK sözcüsü gibi ona buna saldırıyor, küçük aklıyla ayar vermeye çalışıyor. Bana da defalarca saldırdı, bir dönem AK Parti’de vekillik yapması nedeniyle saldırılarına kör ve sağır kalmayı tercih ettim. Bugünkü şark kurnazlığı karşısında artık yeter’ ifadelerini kullandı.

‘BAK MÜPTEZEL…’

Tayyar, paylaşımında Metiner'e sert bir şekilde yüklenerek şunları söyledi, ‘Bak müptezel! AK Parti ilişkisini nasıl ranta dönüştürdüğünü, sahte kabadayılığının gerisinde ne tür çıkar ilişkisi olduğunu herkes biliyor. Devletin âli menfaatleri senin anlayacağın, idrak edeceğin mevzular değil. Bir gün o kirli hesaplarının hesabını vereceksin, bugünkü yılışıklıkların da seni kurtaramayacak.’

METİNER'DEN TAYYAR'A BİR YANIT DAHA

AKP'li Mehmet Metiner, Şamil Tayyar'ın kendisine sarf ettiği sözlere sosyal medya hesabından yanıt verdi. Metiner X hesabından yaptığı paylaşımda, 'Lafa bakarım laf mı diye, söyleyene bakarım adam mı diye? Nokta' sözlerini sarf etti.