﻿AKP'liler iş insanlarının yüzlerine bakamadılar

Girişim ve İş Dünyası Zirvelerinin 24'üncüsünde başkan Orhan Turan'ın Adana'da yaptığı açıklamanın satır başları TÜSİAD resepsiyonunda gündemde idi.

Turan'ın konuşmasını özetliyorum:

"Bugünkü zirvenin konusu dijital, yeşil ve toplumsal dönüşümün eş zamanlı gerçekleşmesini ifade eden üçüz dönüşüm.

Bu ülkenin geçmişi ile yetişen ve geleceğine yatırım yapan iş insanlarıyız. Bu sorumlulukla;

Ekonomik olarak gelişmiş, gelir adaletini, toplumsal cinsiyet eşitliğini, dengeli bölgesel kalkınmayı sağlamış,

Diplomasi ile rol model olan ve Avrupa Birliği entegrasyonunu sağlamış,

Yeşil dönüşümü başarmış bir Türkiye hayalini kurmamız, bu hayali gerçekleştirmek için durmadan ve yılmadan çalışmamız gerektiğini dile getiriyoruz.

Bu hayalimizi gerçekleştirmek için de geleceği inşa çalışmamızda üç unsura vurgu yaptık:

İnsan; yani geleceğimiz olan insanımızın yetkinliklerinin geliştirilmesi.

Bilim; yani bilim, teknoloji ve inovasyonun hayatımızın her noktasına sirayet etmesi.

Kurumlar; yani siyasal, ekonomik, toplumsal kurumlar ve kurallar.

Bu unsurlara dayandığımızda Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında;

- "Gelişmiş, saygın, adil ve çevreci bir Türkiye" hayalimizi gerçekleştirmemiz; bir başka deyişle de bugünkü toplantımızın ana temasını oluşturan üçlü dönüşümü başarmamız mümkündür."

Değerli okurlarım,

Bu cümleler size ne kadar aşina geldi değil mi?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika ve İngiltere ziyaretlerinin ana teması bu sözlerle örtüşüyordu.

"Cumhuriyetin ikinci yüzyılına çağrı" konuşmasını anımsayın.

TÜSİAD ile CHP'nin hedefleri nasıl örtüşüyor değil mi?

- TÜSİAD'ın vizyonu ve CHP'nin vizyonu TÜSİAD resepsiyonundaki sohbetlerin de ana temasını oluşturdu.

Çok da dikkat çekici oldu.

Şimdi tekrar TÜSİAD'ın resepsiyonuna bakalım.

Ne 20 yıllık AKP iktidarını temsilen;

- Ne AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne de tek bir bakanı vardı.

- Ne AKP Genel Başkan Yardımcıları ne de AKP milletvekilleri katıldı.

20 yıldır iktidarda olan AKP'den sadece bir kişi katıldı:

- Zehra Taşkesenlioğlu

Taşkesenlioğlu önceki TÜSİAD başkanı Erol Bilecik ile bir süre sohbet etti ve salondan ayrıldı.

TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri ve eski başkanları ise tam kadro katıldılar ki, katılımcı sayısında da bu yıl rekor gözlemledim.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'na sordum:

- AKP kabinesi ve parti yöneticilerinin gelmemelerini nasıl değerlendirirsiniz?

Davutoğlu dedi ki;

- "Nasıl gelecekler ki? Hangi yüzle gelecekler? Milletin de iş insanlarının yüzlerine bakacak halleri mi var? Milletin de iş insanlarının da sorunlarını dinlemekten kaçıyorlar."

CHP'yi genel başkan yardımcıları sözcü Faik Öztrak ve Bülent Kuşoğlu ile çok sayıda milletvekili temsil etti.

Önceki Başkan Tuncay Özilhan ile sohbetinden sonra Kuşoğlu AKP'li bakanların katılmamasını şöyle değerlendirdi:

- "İktidar yok diyorsunuz ama gördünüz ki 6 ay sonraki iktidar geniş katılımlı burada. AKP iktidarı da döneminin sonlandığını biliyor ki katılmıyor.

Almanya yolunda olan Sayın Kılıçdaroğlu ve rahatsız olan Sayın Karamollaoğlu dışında 4 lider ve 6 parti genel başkan yardımcıları tam kadro burada."

Yarının sorunlarını çözecek iktidar elbette TÜSİAD'ı yalnız bırakamazdı."

DEVA lideri Ali Babacan'da sorumu şöyle yanıtladı:

- "TÜSİAD iş dünyasının çok önemli bir kurumu. İş dünyası ile hükümetin yakın görüşüyor olması lazım. Normali bu. Niye yoklar kendilerine sormak lazım."

TESK Başkanı Bendevi Palandöken ile selamlaşan İYİ Parti lideri Meral Akşener de ilgi odağı oldu. Hükümetin temsil edilmemesi soruma, "Temsil kabiliyetlerini çoktan kaybettiler" diye yanıt verdi.

Değerli okurlarım,

Bu akşam Flash Haber Televizyonunda saat 21.00'de Adalet ve Demokrasi Programımda, "17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk haftası" anmasını yapacağız.

Konuklarım; CHP Milletvekili Namık Havutça, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ve "17/25 Aralık Reza'nın Rıza'sını Kazananlar" kitabının yazarı Ali Özgündüz.