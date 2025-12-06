Bugün sosyal medya yeni dünyanın en büyük sorunlarından biri…

Güncelliğini koruyan birtakım sorunlar var…

Eski adıyla Twitter, yeni adıyla X’te patron Elon Musk’ın paylaşımları görüntülemeyi engellemesi, muhalif hesaplarda takipçi sayısını azaltması gündem…

Instagram’da yalan yanlış reklam paylaşımları ve Facebook’ta da gençleşememe sıkıntıları…

Ve elbette istihbaratın çoğunlukla açık kaynaktan yapıldığını akılda tuttuğumuzda, “Türkiye’nin neden bir sosyal medyası olmasın?” fikri ortaya çıkıyor.

İnsansız hava uçaklarıyla dünyada gündem olan Baykar şirketinin yönetim kurulu başkanı Selçuk Bayraktar, “Next Sosyal” adında bir sosyal medya platformu kurdu.

Başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere, AKP’liler tümüyle bu platforma üye oldu ve destek verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın “yerli ve milli sosyal medya” sloganıyla kurduğu Next Sosyal daha çok AKP’lilerin uğrak yeri…

Peki, burada AKP’lilerin gündemi ne?

TAKSİM CAMİİ YAZISI

Öncelikle bir ismi hatırlayalım.

Eski Sivas İl Müftüsü Yusuf Şahin…

“CHP iktidarı 15 Temmuzcuların iktidarından farksız olur” diyen Yusuf Şahin.

AKP’li vekillerin ziyaret ettiği, emekli olmasına rağmen camilerde vaaz vermeye devam eden Yusuf Şahin…

Emekli Müftü Yusuf Şahin’in “Taksim Camii Neden Önemlidir?” yazısı Next Sosyal’de AKP’lilerin gündemi oldu.

“Küçük bir cami, ne önemi var ki’ tarzı yorumları görünce bir hatırlatma yapmak icabeti” diyerek başlayıp 10 madde sıralanan bir yazı...

Yazının 7’nci maddesi şöyle: “2013 senesinde Taksim Camiini yeniden gündeme alan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına bu kez de aynı bölgede fitili ateşlenen Gezi ayaklanması ile engel olunmaya çalışılmıştır.”

Yazının son bölümünde ise şu ifadeler yer alıyor: “Gezi tayfasının Taksim Camii protestolarında ‘İşgal 1453'te başladı’ pankartları taşıması işte bu sebepledir.”

GEZİ PROTESTOLARINDA TAKSİM CAMİSİ VAR MI?

Gezi Parkı protestolarından bugüne pek çok konu sağlıklı konuşulmadığı gibi hep algılarla toplum kutuplaştırıldı.

Bugün dahi ayrıştırmak için kullanılan bu galat-ı meşhurlara yani doğru bilinen yanlışlara dokunmak gerekiyor.



Taksim Camisi projesi yürütülürken ortaya bir anda Topçu Kışlası projesi çıkmıştı. Gezi Parkı’nın bir AVM’ye dönüşmesi ve ağaçların kesilmesi öngörülüyordu.

Mimar Mücella Yapıcı ve Şehir Plancısı Tayfun Kahraman gibi isimlerin öncülük ettiği küçük bir grup insan haftanın bir günü Gezi Parkı önünde basın açıklaması yapıyordu.

Üstelik, henüz milyonların bundan haberi yoktu.

Gezi Parkı’nda ağaçların kesilmesi için işaretlenmesi ve iş makinelerinin girmesinden sonra 28 Mayıs 2013’te Gezi Parkı protestoları başladı.

Türkiye genelinde milyonlar bu eylemlere katıldı. Elbette istenmeyen, katılanların dahi kabul etmediği birçok şey de yaşandı. Ancak kimse Taksim Camisi’ni hedef almadı.

Tüm Gezi Parkı belgesellerinde ve röportajlarında kitlenin genel yaklaşımı, ağaca sarılanların yüzün sıkılan biber gazı görüntüsüdür örneğin…

Olaylardan sonra dönemin Başbakanı Erdoğan’la görüşen sanatçılar ve Gezi Parkı eylemcileri çıkışta Topçu Kışlası projesinin durdurulacağını ve böylelikle eylemlerin de son bulacağını ifade etmişti. O gün Gezi bir referandumla orada yaşayanların kaderine bırakılsaydı, bugün bunlar yaşanır mıydı?

Gelelim, doğru bilinen yanlışlara ve bunlar üzerinden toplumun halen kışkırtılıyor olmasına!

‘ZULÜM 1453’TE BAŞLADI’

Gezi protestolarının en hararetli günlerinde bir sabah baktık ki biri duvara şu yazıyı yazmıştı:

“Zulüm 1453’te başladı”



Bu yazıyı kim yazmıştı?

Onca kameraya rağmen çıkartılmadı.

Dönemin İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu idi. FETÖ'den üç yıl, bir ay hapis cezası yedi.

Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'dı. FETÖ'den iki yıl, bir ay hapis cezası aldı.

Hatırlayın, Gezi Parkı’nda çadırların yakılması talimatını veren polis müdürü, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilmişti.

Hal böyle olunca gözler tek bir yere çevriliyordu.

Peki, Gezi Parkı protestocularının camiyle ilgili bir sorunu var mıydı?

DOLMABAHÇE MÜEZZİNİNİ HATIRLAYALIM

Şimdi, Dolmabahçe müezzini Fuat Yıldırım’ı hatırlayalım.



Gezi Parkı olayları sırasında camide içki içildiği iddia edilmiş, cami müezzini Fuat Yıldırım ise içki içildiğini görmediğini söylemişti.

Fuat Yıldırım, Bezmialem Camii’nde yaşanlar nedeniyle polise de ifade vermiş ve “Ben din adamıyım, yalan söyleyemem, içki içildiğini görmedim” demişti.

“Görüntüler var” denildi, ancak camide içki içildiğini gösteren tek bir kare yayınlanamadı.

Taksim Camisi’nin yapımı boyunca hedef alan bir eylem yapılmadı.

Gezi Parkı’ndaki ağaçların kesilmesinden vazgeçildi ve o eylemler de son buldu.

Toplumu 12 yıl sonra bile hala Gezi Parkı üzerinden cami üzerinden karşı karşıya getirmek, kışkırtmak olmuyor mu?

Galat-ı meşhurlara karşı hakikatin peşini bırakmamak gerekiyor.