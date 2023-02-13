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  • AKP'liler soğuğa karşı 4x4 kıyafetleri ile poz verdi. O sırada deprem çocuklarını önlerinde bağrı açık beklettiler

AKP'liler soğuğa karşı 4x4 kıyafetleri ile poz verdi. O sırada deprem çocuklarını önlerinde bağrı açık beklettiler

AKP’liler Erdoğan konuşurken soğuğa karşı paltolu, bereli kısacası 4x4 kıyafetleri ile poz verdi. O sırada depremzede çocuklar önlerinde bağrı açık bekletildi.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 10:43
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AKP'liler soğuğa karşı 4x4 kıyafetleri ile poz verdi

AKP'liler soğuğa karşı 4x4 kıyafetleri ile poz verdi. O sırada deprem çocuklarını önlerinde bağrı açık beklettiler
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Deprem bölgesinde kurulan çadır kentin yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması için hazırlanan platformun önüne çocukların dizilmesi ve canlı yayının bu şekilde gerçekleştirilmesi tartışmalara neden oldu.

Erdoğan konuşurken, çocukların yorgun, üzgün bakışları dikkat çekerken bir çocuğun üzerine mont olmaması da eleştiri konusu oldu.

NE MONT NE DE BERE VARDI...
Öte yandan o anlardan bir başka fotoğraf daha ortaya çıktı.

AKP'liler, dondurucu kış şartlarına göre giydirilmeyen ve bağrı açık bekletilen çocuklarla poz verdi. Çocukların üstünde ne mont ne de bere vardı.

Çocukların arkasında yer alan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın paltoyla, bereyle ve pardesuyla poz vermesi ise eleştiri konusu oldu.



Instagram'da "nozturk57" adlı kullanıcı, fotoğrafı paylaşarak, "Beyler sizde ceket, palto, kaşkol 4 x4. Bu çocukları siyasetinize niye alet ediyorsunuz? Ayıp! Sizde hiç utanma yok mu?" yorumunu yaptı.



Sosyal medyada gündem olan fotoğraf sonrası kullanıcıların yaptıkları yorumlar şöyle:

- "Allah aşkına sizde hiç insaf izan yok mu? Şu soğukta önündeki çocukları reklam malzemesi yapmalarını geçtim, üşüyebileceklerini düşünemeyen insanlardan milleti düşünmesini beklemek…"

- "Çocuklar ince bir kazak, mont yok, atkı, bere yok. Lütfen çocukları da gelen yardımlardan giyindirin üşütmeyin onları."

- "Bakanların kalın kalın paltolarla hatta Binali beyin de bere ile korunduğu soğukta çocukların üzerinde mont dahi olmaması ve Bakanların bu şekilde resim çektirmesi normal değil. Bu fotoğraf gerçek olamaz. Olsa olsa fotomontaj olur."

- "Deprem olmuş, bu çocuklar o korkuyu yaşamış, siz markalı palto ve atkılarınızla dururken o yavruları kazakla konu mankeni olarak kullanıyorsunuz. Yazıklar olsun."

- "Deprem bölgesine şov yapmak için giden zihniyetin yanındaki  çocuklara bakın, üstlerinde mont dahi yok."

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