AKP’lilerden Erdoğan’ı kızdıracak şok benzetme! İmamoğlu üzerinden...

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası oluşan sürece ilişkin AKP kulislerinde CHP’nin yönetiminde başlatılan mücadele sürecini ‘eklemeli imalat’ benzetmesi yapıldı. Kulislerde, “Yani, üç boyutlu üretimi düşünün. Printer aracılığıyla sıfırdan başlayarak bir şey ortaya çıkarıyorsunuz. Bu nedenle CHP’nin süreç yönetiminin dipten gelen dalgaya dönüşeceği savunuluyor” yorumu yapılıyor.

BABACAN: ‘EKLEMELİ İMALAT’ BENZETMESİ YAPILIYOR

Nefes gazetesi yazarı Nuray Babacan, bugünkü köşe yazısında İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası oluşan sürece ilişkin AKP kulislerinden çarpıcı vir benzetme geldi. Parti kulislerinde, 19 Mart darbesi sonrasında CHP’nin yönetiminde başlatılan mücadele sürecini ‘eklemeli imalata’ benzetenler olduğu aktarıldı. Babacan, “Yani, üç boyutlu üretimi düşünün. Printer aracılığıyla sıfırdan başlayarak bir şey ortaya çıkarıyorsunuz. Bu nedenle CHP’nin süreç yönetiminin dipten gelen dalgaya dönüşeceği savunuluyor” dedi.

“BÜTÜN BU YAPILANLAR DİPTEN GELEN DERİN DALGAYA DÖNÜŞEBİLİR”

İktidar yıpratılıyor yorumlarının geldiğini aktaran Babacan, “O yüzdendir ki; anketlerde CHP sürekli AKP’nin önünde çıkıyor. Uzun vadeli bir hikaye yazılmaya çalışılıyor. Bütün bu yapılanlar dipten gelen derin dalgaya dönüşebilir… Modern üretim süreçlerinde devrim yaratan eklemeli imalatın, siyasi bir analizde kullanılması, sonuçları itibariyle çarpıcı bir benzetme” ifadelerini kullandı.