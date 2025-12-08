Zonguldak'ın Devrek Belediyesi Zabıta Müdürü Abdurrahim Altuntaş, denetim ve açıklamaları ile gündeme gelmişti. Denetim sonucu Devrek'te bir fırını mühürlemesi takdir toplamıştı.

Devrek’te pideciyi denetleyen Altuntaş, “Sizi insan sağlığıyla oynatmam, hiç mi kendinize saygınız yok. Burayı mühürlüyorum” sözleriyle gündem olmuştu.

AKP'Lİ ÜYEYE CEZA

Denetimlerini sürdüren Altuntaş, Belediye Başkan Yardımcısı AKP’li Özcan Özmekik’in konfeksiyonuna komşu olan bir kafe ile yine AKP’li Meclis Üyesi Uğur Erdem’in ailesine ait fırını da denetledi.

İddiaya göre kafede tarihi geçmiş bozuk tavuk, fırında da yine miadı dolmuş un bulundu. Hijyene de uyulmadığını gören Altuntaş, iki işyerine de ceza kesmek istedi.

Zabıta ekipleri, denetim sırasında söz konusu fırına ceza uyguladı. Bu ceza nedeniyle Uğur Erdem ile Zabıta Müdürü Abdurrahim Altuntaş’ın arası açıldı. Uğur Erdem’in AKP’li Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar’ı arayarak şikayette bulundu.

Altuntaş, Belediye Başkanı Özcan Ulupınar’ın talimatıyla görevden alındı.