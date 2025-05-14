AKP’lileri rahatsız eden 3 konu! Ünlü yazardan çarpıcı kulis...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlayan ‘Öcalan açılımı’ süreci terör örgütü PKK’nın silah bırakması ile devam ediyor. Ancak fesih metnindeki bazı maddeler, AKP’li ve sürece destek veren isimleri rahatsız etti. Ünlü yazar Nuray Babacan, ‘üç konuyu’ işaret ederek, “Lozan ve Sevr anlaşmaları neden metne alındı? Soykırım ifadeleriyle ne amaçlanıyor? Ortada başarılan bir şey yokken amaca ulaşılmış şekilde kaleme alınan metinde neden tek bir kelime özür yok?” dedi.

BABACAN: AKP’LİLER DE DAHİL, SÜRECİ DESTEKLEYENLERİN KAFASINA KATILAN ÜÇ KONU VAR

Terör örgütü PKK’nın fesih metninde bazı maddeler AKP’li ve süreci destekleyen isimleri rahatsız etti. Ünlü yazar Nuray Babacan, bugünkü köşe yazısında rahatsız eden 3 konuyu köşe yazısında aktardı. Babacan’ın yazısındaki bölüm ise şu şekilde;

PKK’nın fesih kongresinin ardından açıkladığı bildiri, günlerce konuşulacak malzeme verdi. AKP’liler de dahil, süreci destekleyenlerin kafasına takılan üç konu var. “Lozan ve Sevr anlaşmaları neden metne alındı? Soykırım ifadeleriyle ne amaçlanıyor? Ortada başarılan bir şey yokken amaca ulaşılmış şekilde kaleme alınan metinde neden tek bir kelime özür yok?”

NE OLMUŞTU?

DEM Parti sıralarına giderek tokalaşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni süreci başlatmıştı. Bir zamanlar bebek katili Öcalan için ‘idam edilsin’ diye Erdoğan’a ip atarken, TBMM’de parti grup toplantısında teröristbaşını Meclis’e davet ederek ‘PKK’yı lağvettiğini açıklasın’ demişti. Bahçeli’nin başlattığı yeni ‘Öcalan açılımı’nda DEM Parti heyeti ile teröristbaşı arasında İmralı’da görüşmeler oldu. Son görüşmede Bahçeli’nin isteği olan ‘silah bırakma’ çağrısının ilk aşaması gerçekleşti. Teröristbaşı Öcalan, terör örgütüne ‘lağvedin’ çağrısında bulundu. Terör örgütü PKK ise kongre yapacağını belirtmişti.Bahçeli’nin başlattığı süreçte terör örgütü PKK, örügütü fesih ettiğini açıkladı. Ancak fesih tartışmalarından çok metindeki bazı maddeler günlerce konuşuldu.