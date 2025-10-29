"Casusluk" suçu iddiası kapsamında başlatılan soruşturmada İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ "siyasal casusluk" suçundan tutuklanmıştı. Sevk yazısında; İmamoğlu’nun kişisel verilerin korunmasını ihlal ettiği iddia edilmişti.

OLAYIN KİLİT İSMİ HÜSEYİN GÜN’ÜN AKP İLE BAĞLANTISI

Olayın kilit ismi Hüseyin Gün ise itirafçı olmuştu. Gün’ün, AKP ile bağlantısı son günlerde konuşuluyor.

Yeniçağ’da Masum Gök’ün haberinde Hüseyin Gün’ün AKP’li isimler ve iktidara yakınlığı bilinen iş adamları ile yaptığı görüşme emniyet ifadesinde yer aldı. Görüşmelerde el yazısı ile notlar tutan Gün, AKP’li Mehmet Sekmen’e FETÖ ile bağlantılı ‘Fuat Avni’ adlı sosyal medya hesabı hakkında sunum yaptığını belirtti.

Halk TV’de Bahadır Özgür ise Hüseyin Gün’ün AKP’li isimlerle bir fotoğrafını paylaştı. 2010 yılında çekilen fotoğrafta Hüseyin’in Gün’ün yanı sıra dönemin AB Baş müzakerecisi Egemen Bağış, dönemin Başbakan Danışmanı İbrahim Kalın’ın yanı sıra AKP’de ve iktidarda farklı görevlerde bulunan Kürşad Tüzmen, Yaşar Yakış ve Nursuna Memecan yer aldığı görüldü.

AKP’NİN RUHUNU BİLEN GAZETECİDEN “KANIT YOK” ÇIKIŞI GELMİŞTİ

Gün’ün AKP bağlantılarının çıktığı bugünlerde soruşturmaya dair AKP’nin ruhunu iyi bilen gazeteci Abdulkadir Selvi, İmamoğlu’nun casusluk soruşturmasında delil ve kanıt olmadığını belirtmişti. İktidara yakın gazeteciden gelen açıklamanın ardından parti tabanında da yorumlar ortaya çıkmaya başladı.

“AKP’LİLER İNANDIRICI BULMUYOR”

İmamoğlu’nun yargılandığı ‘casusluk’ soruşturması AKP içinde korkuya neden oldu. Nefes’ten Nuray Babacan, AKP’deki son kulisleri bugünkü köşe yazısında aktardı.

“Casusluk iddiaları, AKP’lilerin neredeyse tamamı tarafından inandırıcı bulunmuyor” diyen Babacan, ‘kişisel verilerin korunmasının ihlali’ sorununa dikkat çekti. Babacan, “Buradaki önemli sorunun olsa olsa ‘kişisel verilerin korunmasının ihlali’ olabileceği konuşuluyor. Konuşmanın tam burasında, seçim dönemlerinde bu verilerin kampanya yöneticilerine verildiği kabul ediliyor, sonrasını bilen yok!” ifadelerini kullandı.

YSK HATIRLATMASI

YSK, seçim dönemlerinde tüm partilere seçmen listelerini veriyor. Mükerrer oy takibi gibi konular da partilere takip olanağı için bu liste paylaşılıyor. Tartışmaya neden olan listeye dair YSK üyeleri seçmen listelerinin partilere, vatandaşların T.C numaraları olmadan verilmesi gerektiğini, bunun kişisel verilerin korunmasının ihlali anlamına geleceğini savunmuştu.

TÜM PARTİLER RİSK ALTINDA

İBB üzerinden Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan’ı hedef alan bu soruşturma, tüm partiler açısından risk oluşturduğunu söyleyen Babacan, “Çünkü AKP’de, bu verilerin kendi kampanya şirketlerine, organizasyon yöneticilerine ve piar firmalarına verildiği biliniyor. O listelerin daha sonra nerelere kadar gittiğine bakmak gerekecek ki, bir casusluk hikayesi daha yazılabilsin!” dedi.

AKP’LİLERE GÖRE “CASUSLUK DEĞİL”

“Tam da bundan korkanlar var” diyen Babacan, “AKP’lilerin yorumlarına göre, ortada casusluk değil de kişisel verilerin korunmasının ihlali suçu olabilir. Bunu da tüm partiler birlikte işlemiş. Bu sürecin, seçmen verilerin partilere verilmesinin yasaklanmasıyla sonuçlanmasından şüphe edenler var. Bunun da önümüzdeki seçimin denetim ve gözetiminin engellenmesi gibi bir sonuç doğuracağı analizleri yapılıyor. Yani bu soruşturmanın ters köşe sonuçlar için yapıldığı iddia ediliyor” şeklinde aktardı.