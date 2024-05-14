AKP'lilerin cenazesine akın ettiği ismin cinsel saldırı suçundan ceza aldığı ortaya çıktı

Atatürk Orman Çiftliği'nin Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda avukat olan Mustafa Kurtuluş, 10 Mayıs günü vefat etti. Kurtuluş’un cenazesine birçok AKP’li isim katıldı. Cenaze törenine katılanlar arasında Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, AKP Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu da bulunmaktaydı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Mustafa Kurtuluş’un “Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı” suçundan hüküm giydiği ortaya çıktı. 19 Aralık 2023 tarihinde verilen Trabzon 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararına göre, Kurtuluş'un Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde yönetici olarak görevli olduğu 28 Mayıs 2020 tarihinde bir kadın memura cinsel saldırıda bulunduğu belirlendi.

Mahkeme, Kurtuluş'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi fakat cezaya uygulanan indirimle ceza süresi 2 yıl 1 aya indirildi. Söz konusu mahkeme kararında, yaşananlar ve hapis cezasının gerekçesi hakkında, “Olay bir bütün olarak değerlendirildiğinde sanığın geçmişten gelen bir avukatlık tecrübesi olduğu, avukatlığında bir kamu görevi olduğu, avukatlık kariyerinden sonrasında Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne genel sekreter olarak atandığı, sanığın özel görüşmelerin özel bürolarda kamu görevlilerinin ise makamlarında gerçekleştirmesi gerektiğini bilebilecek tecrübede ve olgunlukta olduğu anlaşılmıştır. “ ifadelerine yer verildi.

Kararın devamında ise, “Sanığın olay tarihinde mağdurla otoparkta, kendi özel aracında bir araya gelmiş oluşu, mağdurun kendi iffetini ortaya koyacak şekilde kendisine iftira atmasını gerektirecek geçmişe dayalı bir husumetin soruşturma ve kovuşturma aşamasında tespit edilememiş oluşu gözetildiğinde sanığın suç tarihinde mağduru aracına davet ettikten sonra aracının arka koltuğunda mağdura önce kendisinden hoşlandığını söylediği kabinde cinsel saldırıda bulunduğunun sabit olduğu…” açıklaması yapıldı.

ENSAR VAKFI KURUCUSU

Diğer yandan, Ensar Vakfı Trabzon Şubesi’nden yapılan açıklamada Kurtuluş’un Ensar Vakfı kurucusu olduğu belirtilerek, “Şubemizin kurucu yönetim kurulu üyesi Mustafa Kurtuluş dünya yolculuğunu tamamladı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun” denildi.