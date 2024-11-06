AKP'lilerin de kafası karışık! Kulislerde Bahçeli için konuşulan iki şüphe

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin son grup toplantısında Teröristbaşı Öcalan için yaptığı TBMM çağrısını yineledi. "Sözümün arkasındayım ve kararlıyım” diyen Bahçeli, "Terörist başı, terörün bittiğini, PKK'nın lağvedildiğini, ihanet ve bölücülüğün çıkmaz sokak olduğunu söyleyecekse, haydi DEM grubuna gelsin, bunları teker teker söylesin, ak koyun kara koyun ortaya çıksın, umut hakkından da istifade etsin” ifadelerini kullandı.

MHP liderinin açıklamalarının AKP kulislerinde nasıl yankılandığı merak edilirken, Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, son gelişmeleri paylaştı.

Bahçeli’nin açıklamaları sonrası kafası karışanların ve endişe duyanların ittifak ortağı AKP’liler olduğunu yazan Babacan, “AKP’lilerin çoğunluğu, partilerinin kurumsal olarak bu projenin dışında bırakıldığına inanmış durumda. Tek tük “dar bir kadronun haberi var” diyen olsa da genel ruh hali hiç de öyle değil” ifadelerini kullandı.

Bahçeli’nin açıklamasını, “şüpheli ve temkinli” şekilde yorumlayan AKP’li siyasetçilerin değerlendirmelerine de yer veren Babacan şunları aktardı:

*Erdoğan’ın yeniden seçilmesinin bu projenin temel amacı olduğunu ilk kez söylüyor. Bunun için ellerindeki tek asset Öcalan. Devletin tek seçeneği Öcalan. Onun üzerinden bir oyun sahneye koyacaklar, sonuç alınırsa bugün yapılanların unutulacağına inanılıyor. Silah bırakılması, PKK’nın Öcalan’la hareket edenler veya etmeyenler diye bölünmesi Türkiye için bir avantaj olur hesabı yapılıyor. *Günler içinde ortaya çıktı ki Bahçeli’nin bu planından AKP kurumsal yapısının haberi yok. ‘Ben sizin genel başkanınızı yeniden cumhurbaşkanı seçtirmeye çalışıyorum, benim desteğim olmazsa zaten iktidar olamazsınız, siz neye itiraz ediyorsunuz’ havasında… Bu proje AKP’siz yapılmış, AKP şimdi dahil ediliyor. *Zaten görüyorsunuz, bu süreçte CHP’de itirazlar, çatlak sesler oluştu. DEM’in parçalı bir yapıda bütüncül hareket etmediği ortaya çıktı. Bunlar güçlü muhalefet oluşumunu bölme yaklaşımı olabilir. Bu nedenle kayyım atanan DEM’lilere yönelik mesajları da ‘bekleyin, sabredin, uzlaşma sağlarsanız kurtulursunuz’ oldu.

2 ENDİŞE

AKP'lileri düşündüren en dikkat çeken değerlendirmeler ise, şu oldu: