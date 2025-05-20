AKP’lilerin Erdoğan’a karşı çıktığı konu! Anlamakta zorlanıyorlar…

Ünlü yazar Deniz Zeyrek, Erdoğan’ın yeni belediye yapısı çıkışına AKP’li kurmayların anlamakta güçlük çektiğini söyledi. Zeyrek, “AK Parti kurmayları şehirlerde valilerin ilçelerde kaymakamların seçilmiş başkanlara karşı güçlendirilmesinin kendi yönetim anlayışlarıyla pek bağdaşmadığına dikkat çekiyorlar” dedi.

SEÇİM YENİLGİSİ BELEDİYE YAPILARINA MI VURACAK?

22 yıllık AKP iktidarı geçtiğimiz yerel seçimde sona ermişti. CHP ilk kez AKP’nin önünde yer almıştı. AKP’deki düşüş sonrası yerel yönetimlerde ciddi oranda bir değişim yaşandı. Bu değişim ise belediye yapılarına kadar genişleyecek gibi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belediyelerin yapılarına ilişkin çıkışı gündem oldu. Erdoğan, “Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki yetki paylaşımı gözden geçirilmeli. Yetki karmaşası bazen çatışma noktasına kadar gelebiliyor. Farklı parti belediyelerin zabıtaları gerilimler yaşayabiliyor. Bunun önüne geçmek için yetkilerin daha kesin tanımlanmasında fayda vardır” ifadelerini kullandı.

“AK PARTİ KURMAYLARI KENDİ YÖNETİM ANLAYIŞLARIYLA PEK BAĞDAŞMADIĞINA DİKKAT ÇEKİYORLAR”

Nefes’in ünlü yazarı Deniz Zeyrek, AKP’nin ileri gelen isimlerinin Saray’da alınan kararları, atılan adımları anlamakta zorlandığını bugünkü köşe yazısında kaleme aldı. Örnek vererek anlatan Zeyrek, şunları söyledi:

“Bir örnek vereyim: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kaymakamların, valilerin yetkilerini artıracak düzenlemelerden söz ediyor. Ancak AK Parti’nin ileri gelenleri böyle bir konu hakkında hiç çalışmadıklarını söylüyorlar. AK Parti kurmayları şehirlerde valilerin ilçelerde kaymakamların seçilmiş başkanlara karşı güçlendirilmesinin kendi yönetim anlayışlarıyla pek bağdaşmadığına dikkat çekiyorlar.”