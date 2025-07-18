AKP'lilerin Mehmet Şimşek'e taktığı lakap çok konuşulacak!

AKP'nin hafta sonu gerçekleştirilen Kızılcahamam kampında konuşulanlar ile ilgili bazı iddialar ortaya atıldı. Bu iddialardan en çok tartışılanı ise AKP'li vekillerin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e taktıkları lakap oldu.

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre, milletvekilleri hayat pahalılığı, yüksek enflasyon, kira sorunu başta olmak üzere seçim bölgelerinde vatandaşların söylediği sözleri Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e iletti.

Vekiller, memur maaşı ile asgari ücret arasındaki makas farkını önlemek için asgari ücrete yılda 2 kere zam yapılmasını talep ettiler. Kredi ve kredi kartı borçları yapılandırmasının çeşitlendirilmesi ve arttırılması da talep edildi.

"AKP'Lİ VEKİLLER MEHMET ŞİMŞEK'E 'BAY NO' LAKABINI TAKTI"

Bakan Şimşek ise her konuda yapılandırma yapmanın doğru olmadığını, bunun bir süre sonra borç ödememe alışkanlığına sebep olduğunu dile getirdi. Şimşek vekillerin taleplerini reddederek ‘Olmaz’ yanıtını verdi. Şimşek’in her öneriyi reddetmesi sonrası sonrası AK Partililer Bakan’a “Bay No” lakabını taktılar.