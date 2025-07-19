AKP’lilerin yorumu Şamil Tayyar’ı çileden çıkardı 'Bunun bir de ahireti var'

Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık yaşadığı hastalık nedeniyle zor günler geçiriyor. Cezaevinde tutuklu bulunan Çalık, hastanede adeta yaşam mücadelesi veriyor.

Cezaevinde fenalaşan Çalık, anjiyo olmak zorunda kaldı. Öte yandan İki kez kanser geçiren Çalık’ın sağlık değerlerinin sınırda olduğu belirtildi.

Çalık’ın ailesi ise yaşanan durum karşısında perişan durumda, Murat Çalık’ın annesi Gülseren Çalık’ın hastane bahçesinden oğluna pencereden baktığı anlar tüm Türkiye’yi derinden etkiledi.

AKP’li eski vekil Şamil Tayyar, Gülseren Çalık'ın hastane kapısında oğlunu beklediği fotoğrafı paylaşarak, Murat Çalık’ın tutuksuz yargılanması gerektiğini ifade etti. Öte yandan Tayyar, Çalık hakkında yapılan bazı yorumlara da isyan etti.

Tayyar yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık tutuksuz yargılansa ne olur?

Dava düşer mi?

Deliller karartılır mı?

Yurtdışına mı kaçar?

Sahi, ne olur?”

Tayyar, sosyal medyada yapılan bazı insanlık dışı yorumlara da tepki gösterdi:

“Bazı yorumlara bakıyorum:

‘Cezaevine girmeden turp gibilerdi, şimdi hastalandılar.’

‘Geçmişte bize zulmederken kimsenin sesi çıkmadı.’

‘Acırsan acınacak hale gelirsin.’

Hukuk, intikam duygusuyla değil adaletle tesis edilir.

Yarış, kötülükte değil iyilikte olur.

En önemlisi, bunun bir de ahireti var.

Yapmayın.”