AKP'nin 2 bakanı birbirine girdi! Helef-selef durumu ayyuka çıktı. Kulis yazarı bombayı patlattı...

Nefes yazarı Nuray Babacan bugünkü köşe yazısında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile İçişleri Komisyon Başkanı Süleyman Soylu arasındaki ‘helef-selef’ tartışmalarını köşesinde yazdı. AKP kulislerinde konuşulanları aktaran Babacan, ikilinin komisyon tekliflerinde bir araya gelmemesi için başka bakanlığa teklifin verildiğini öne sürerken, “AKP kulislerine göre iki gergin siyasetçiyi bir araya getirmemek için bu formül bulundu” dedi.

SOYLU VE YERLİKAYA GERİLİMİ

Eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya arasında soğuk rüzgarlara ilişkin Ankara kulislerinden yeni bilgiler gelmeye başladı. Meclis döneminin sonunda aktif siyaseti bırakacağını söyleyen Soylu’nun durumu ise merak ediliyor. Ancak ikili arasındaki gerginliğin nedenini Nefes yazarı Nuray Babacan köşe yazısında aktardı.

MESELE BAŞKA ÇIKTI

Babacan, yasa teklifini işaret ederek, “İçişleri Bakanlığı’nın bir yasa teklifi komisyonda görüşüldü. Kamuoyunun trafik cezalarının arttırılması maddeleriyle tanıdığı bu teklifin, neden İçişleri Komisyonunda değil de Adalet komisyonunda görüşüldüğü pek sorgulanmadı. Hatta bu yasa teklifinin Adalet Komisyonunda görüşülmesi sırasında bazı üyeler, “Bu teklifi neden biz görüşüyoruz, bu İçişleri Komisyonunun görevi” diye itiraz etti. AKP’liler, “İçinde ceza maddesi var” diye durumu kurtarmaya çalıştılarsa da asıl mesele bu değil” dedi.

“İKİ GERGİN SİYASETÇİ BİR ARAYA GETİRİLMİYOR”

Süleyman Soylu ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yan yana gelmemesine değinen Babacan, ikilinin TBMM İçişleri Komisyonu’ndaki çalışmada bir araya gelmesi gerektiğinin altını çizdi. Babacan, “Ancak halef-selef durumları nedeniyle düşman kardeş gibi olan iki siyasinin birbirine tahammülü yok. AKP kulislerine göre iki gergin siyasetçiyi bir araya getirmemek için bu formül bulundu” şeklinde ifade etti.

SOYLU GÖREVİ BIRAKIYOR MU?

Daha ilginç detayı da anlatan Babacan, “Soylu’nun yasa teklifinin görüşüleceği dönemde hacca gitmesi. Soylu’nun bir süreden beri partinin tüm faaliyetlerinden uzak durduğu, İçişleri Komisyon Başkanlığı görevini de bırakmak istediği anlatılanlar arasında” iddiasında bulundu.