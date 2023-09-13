AKP'nin 3 büyükşehirdeki 5 aday adayı belli oldu. Yaptırılan ankette ortaya çıktı

AKP 2024 yılının mart ayında yapılacak yerel seçimlere girecek adaylarını henüz açıklamadı. ORC Araştırma Ankara, İstanbul ve İzmir'de AKP'nin aday adayı kim olsun anketi yaptı. İşte sonuçlar.

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AKP'nin 3 büyükşehirdeki 5 aday adayı belli oldu. Yaptırılan ankette ortaya çıktı 1

Haber3'te yer alan bilgilere göre, 6 aydan kısa bir süre kalan Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde AKP henüz adaylarını açıklamazken kulislerde her gün yeni bir muhtemel aday adayının adı konuşuluyor.

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AKP'nin 3 büyükşehirdeki 5 aday adayı belli oldu. Yaptırılan ankette ortaya çıktı 2

Bu süreçte ORC Araştırma Ankara, İstanbul ve İzmir'de AKP'nin adayı kim olsun anketi yaptı. ORC Araştırma, anket çalışmasını AKP'nin aday olarak gösterebileceği isimler üzerinden gerçekleştirdi.

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AKP'nin 3 büyükşehirdeki 5 aday adayı belli oldu. Yaptırılan ankette ortaya çıktı 3

3-9 Eylül tarihleri arasında yapılan anket çalışması, İstanbul'da 4180, Ankara'da 2520, İzmir'de ise 1950 katılımcı ile gerçekleştirildi.

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AKP'nin 3 büyükşehirdeki 5 aday adayı belli oldu. Yaptırılan ankette ortaya çıktı 4

Katılımcılara önümüzdeki yerel seçimler için kamuoyunda adı AKP'nin büyükşehir belediye başkan adayı olarak geçen isimlerle ilgili kanaatleri soruldu.

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AKP'nin 3 büyükşehirdeki 5 aday adayı belli oldu. Yaptırılan ankette ortaya çıktı 5

ORC Araştırma'nın İstanbul için "Yerel Seçim Oy verme Eğilimleri" anketi sonuçları şöyle:

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AKP'nin 3 büyükşehirdeki 5 aday adayı belli oldu. Yaptırılan ankette ortaya çıktı 6

ORC Araştırma'nın İstanbul için

M. Tevfik Göksu

Oy veririm %44,2
Oy vermem %44,5
Kararsız %11,3

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AKP'nin 3 büyükşehirdeki 5 aday adayı belli oldu. Yaptırılan ankette ortaya çıktı 7

Murat Kurum

Oy veririm %42,1
Oy vermem %44,9
Kararsız %13

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AKP'nin 3 büyükşehirdeki 5 aday adayı belli oldu. Yaptırılan ankette ortaya çıktı 8

Fahrettin Koca

Oy veririm %40,2
Oy vermem %46,5
Kararsız %13,3

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AKP'nin 3 büyükşehirdeki 5 aday adayı belli oldu. Yaptırılan ankette ortaya çıktı 9

Süleyman Soylu

Oy veririm %38,7
Oy vermem %45,9
Kararsız %15,4

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AKP'nin 3 büyükşehirdeki 5 aday adayı belli oldu. Yaptırılan ankette ortaya çıktı 10

Hilmi Türkmen

Oy veririm %36,1
Oy vermem %47.8
Kararsız %16,1

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AKP'nin 3 büyükşehirdeki 5 aday adayı belli oldu. Yaptırılan ankette ortaya çıktı 11

ORC Araştırma'nın Ankara için

Osman Gökçek

Oy veririm %43,9
Oy vermem %41,6
Kararsız %14,5

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AKP'nin 3 büyükşehirdeki 5 aday adayı belli oldu. Yaptırılan ankette ortaya çıktı 12

Süleyman Soylu

Oy veririm %43,2
Oy vermem %44,1
Kararsız %12,7

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AKP'nin 3 büyükşehirdeki 5 aday adayı belli oldu. Yaptırılan ankette ortaya çıktı 13

Murat Kurum

Oy veririm %41,5
Oy vermem %45,2
Kararsız %13,3

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AKP'nin 3 büyükşehirdeki 5 aday adayı belli oldu. Yaptırılan ankette ortaya çıktı 14

Turgut Altınok

Oy veririm %40,6
Oy vermem %46,9
Kararsız %12,5

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AKP'nin 3 büyükşehirdeki 5 aday adayı belli oldu. Yaptırılan ankette ortaya çıktı 15

Murat Köse

Oy veririm %40,2
Oy vermem %46,5
Kararsız %13,3

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AKP'nin 3 büyükşehirdeki 5 aday adayı belli oldu. Yaptırılan ankette ortaya çıktı 16

ORC Araştırma'nın İzmir için

Hamza Dağ

Oy veririm %36,8
Oy vermem %52,5
Kararsız %10,7

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AKP'nin 3 büyükşehirdeki 5 aday adayı belli oldu. Yaptırılan ankette ortaya çıktı 17

Mahmut Özgener

Oy veririm %34,9
Oy vermem %53,2
Kararsız %11,9

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AKP'nin 3 büyükşehirdeki 5 aday adayı belli oldu. Yaptırılan ankette ortaya çıktı 18

Şebnem Bursalı

Oy veririm %32,8
Oy vermem %53,5
Kararsız %13,7

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AKP'nin 3 büyükşehirdeki 5 aday adayı belli oldu. Yaptırılan ankette ortaya çıktı 19

Mehmet Kasapoğlu

Oy veririm %31,6
Oy vermem %57,2
Kararsız %11,2

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AKP'nin 3 büyükşehirdeki 5 aday adayı belli oldu. Yaptırılan ankette ortaya çıktı 20
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AKP'nin 3 büyükşehirdeki 5 aday adayı belli oldu. Yaptırılan ankette ortaya çıktı 21
22/22
AKP'nin 3 büyükşehirdeki 5 aday adayı belli oldu. Yaptırılan ankette ortaya çıktı 22
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