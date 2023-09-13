AKP'nin 3 büyükşehirdeki 5 aday adayı belli oldu. Yaptırılan ankette ortaya çıktı

AKP 2024 yılının mart ayında yapılacak yerel seçimlere girecek adaylarını henüz açıklamadı. ORC Araştırma Ankara, İstanbul ve İzmir'de AKP'nin aday adayı kim olsun anketi yaptı. İşte sonuçlar.
Haber3'te yer alan bilgilere göre, 6 aydan kısa bir süre kalan Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde AKP henüz adaylarını açıklamazken kulislerde her gün yeni bir muhtemel aday adayının adı konuşuluyor.
Bu süreçte ORC Araştırma Ankara, İstanbul ve İzmir'de AKP'nin adayı kim olsun anketi yaptı. ORC Araştırma, anket çalışmasını AKP'nin aday olarak gösterebileceği isimler üzerinden gerçekleştirdi.
3-9 Eylül tarihleri arasında yapılan anket çalışması, İstanbul'da 4180, Ankara'da 2520, İzmir'de ise 1950 katılımcı ile gerçekleştirildi.
Katılımcılara önümüzdeki yerel seçimler için kamuoyunda adı AKP'nin büyükşehir belediye başkan adayı olarak geçen isimlerle ilgili kanaatleri soruldu.
ORC Araştırma'nın İstanbul için "Yerel Seçim Oy verme Eğilimleri" anketi sonuçları şöyle:
ORC Araştırma'nın İstanbul için
M. Tevfik Göksu
Oy veririm %44,2Oy vermem %44,5Kararsız %11,3
Murat Kurum
Oy veririm %42,1Oy vermem %44,9Kararsız %13
Fahrettin Koca
Oy veririm %40,2Oy vermem %46,5Kararsız %13,3
Süleyman Soylu
Oy veririm %38,7Oy vermem %45,9Kararsız %15,4
Hilmi Türkmen
Oy veririm %36,1Oy vermem %47.8Kararsız %16,1
ORC Araştırma'nın Ankara için
Osman Gökçek
Oy veririm %43,9Oy vermem %41,6Kararsız %14,5
Oy veririm %43,2Oy vermem %44,1Kararsız %12,7
Oy veririm %41,5Oy vermem %45,2Kararsız %13,3
Turgut Altınok
Oy veririm %40,6Oy vermem %46,9Kararsız %12,5
Murat Köse
ORC Araştırma'nın İzmir için
Hamza Dağ
Oy veririm %36,8Oy vermem %52,5Kararsız %10,7
Mahmut Özgener
Oy veririm %34,9Oy vermem %53,2Kararsız %11,9
Şebnem Bursalı
Oy veririm %32,8Oy vermem %53,5Kararsız %13,7
Mehmet Kasapoğlu
Oy veririm %31,6Oy vermem %57,2Kararsız %11,2