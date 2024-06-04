AKP’nin acı günü. Milletvekili hayatını kaybetti

AKP 22. dönem Bursa Milletvekili Niyazi Pakyürek, tedavi görmekte olduğu hastanede 72 yaşında vefat etti. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede bulunan Pakyürek, dün yaşamını yitirdi.

Cenaze töreni, 5 Haziran günü öğle namazına müteakip Bursa Vatan Mahallesi'ndeki Vatan Camisi'nde gerçekleştirilecek. Niyazi Pakyürek, burada kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

NİYAZİ PAKYÜREK KİMDİR?

1952 yılında Üsküp’te dünyaya gelen Niyazi Pakyürek, İmam Hatip Lisesi mezunuydu. 2002 Genel Seçimleri'nde AK Parti'den Bursa milletvekili seçilen Pakyürek, İl Genel Meclisi üyeliğinde de bulundu. Daha önceden serbest muhasebeci olarak görev yapan Pakyürek evli ve 2 çocuk babasıydı.