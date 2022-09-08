Enflasyonda Arjantini bile sollayıp dünya şampiyonu olduk

Cumhuriyet'in haberine göre, son 24 yılın rekorunu kıran enflasyon yurttaşı yoksullaştırırken iktidar kanadı sürekli global enflasyonu öne sürerek yurttaştan sabır istiyor. Enflasyon canavarını tek haneye düşürme hedefi ile yola çıkan AKP hükümeti, aradan geçen 20 yılda Türkiye’yi uluslararası arenada da dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip ülke haline getirdi.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) Temmuz 2022 enflasyon oranları ile hazırladığı verilerde Türkiye, yeni ekonomi modelinin uygulanmaya başlandığı Eylül 2021’den itibaren depara kalkarak yıllardır krizle boğuşan Arjantin’i geçti ve dünyada en yüksek enflasyonu yaşayan ülke oldu.

Eylül ayı enflasyonu yüzde 52.47 olan Arjantin’de şu anda enflasyon yüzde 71 seviyesinde bulunurken eylülde enflasyonu yüzde 19.58 olan Türkiye ise bilime inat uygulanan politikalarla enflasyon rakamlarını yüzde 80’e çıkardı.

FAİZ VURGUSU

Türkiye’nin resmi enflasyon rakamlarının bile dünyadaki enflasyonun 8 katı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Selva Demiralp, “Hissedilen enflasyon daha da yüksek. Arada böyle ciddi bir ayrışma olduğu zaman nerede hata yapıldığını sormak gerek. Cevap basit, global enflasyona karşı sene başından beri en az 75 merkez bankası faiz artışına giderken, TCMB’nin adı dünyada en negatif reel faiz veren merkez bankası olarak geçiyor” dedi.

DALGALANMA ZARARI KATLAR

Prof. Dr. Veysel Ulusoy ise Arjantin’in yüksek enflasyonundaki sabitliğe dikkat çekti. Türkiye’de enflasyonun yüksekliğinin yanında oynaklığının da iç piyasaya büyük yaralar açtığını söyleyen Ulusoy, “Arjantin’de enflasyon geçen yıl yüzde 50 idi şimdi 71 ve bakın kademe kademe yükselmiştir. Bu da zararlı ama bizimki gibi bir yılda yüzde 19’dan 80’e yükselmesi bambaşka bir şey. Üreticiyi iç piyasaya fiyat veremez hale getirir” dedi.

Ulusoy, OECD verilerinde yer alan enflasyonun resmi enflasyon olduğunun altını çizerek “Bir de halkın maruz kaldığı yüzde 180’lik enflasyonu bu dalgalanmayla okuyunca tahribatın büyüklüğünü görebiliyoruz” diye konuştu.