AKP’nin af taslağı ortaya çıktı! Tahliye edilecekler…

T24’ten Ceren Bayar’ın özel haberine göre; AKP’nin hazırladığı taslağın hayata geçmesi halinde üyelik, yardım yataklık, yöneticilik, propaganda gibi suçlardan yargılanan DEM Partili siyasetçiler tahliye edilmiş olacak.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘kurucu önder’ deyip Meclis’e davet ettiği bebek katili Öcalan’a ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çağrısı ile açılım tiyatrosunu başlatmıştı. Bebek katilinin, teröristlere fesih çağrısı ile ilk perde, terör örgütü PKK’nın fesih kararı ikinci perde ve son perde teröristlerin silahları yakması ile devam etti.

Komisyon toplantısı sona erdi

SÜREÇ MECLİS'E TAŞINDI

Meclis’te ise tiyatronun diğer sahnesi gerçekleşti. İkinci perdesinde MİT Başkanı İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler sunum gerçekleştirmişti. 10 yıl boyunca toplantıda konuşulanlar sır olarak kalacak.

PEK ÇOK SİYASETÇİ TAHLİYE OLACAK

Açılımın tiyatrosunda ise yargı detayları da ortaya çıkmaya başladı. T24’ten Ceren Bayar’ın özel haberinde; AKP’nin üzerinde çalıştığı taslağın kabulü halinde cezaevlerinde örgüt (PKK) üyeliği, örgüt propagandası, örgüte yardım yataklık gibi suçlardan cezaevlerinde bulunan çoğu DEM Partili pek çok siyasetçi tahliye olacak.