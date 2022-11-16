AKP’nin Anayasa değişikliği teklifinin detayları belli oldu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklinin önümüzdeki hafta TBMM'ye sunulabileceğini söyledi.

Bozdağ, Meclis'te, başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklifi ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Anayasa değişikliğine ilişkin hazırlık çalışmalarını tamamladıklarını belirten Bozdağ, bu kapsamda Anayasa'nın 24. maddesine fıkraların ekleneceğini, 41. maddenin birinci fıkrasında değişiklik yapılacağını kaydetti.

MUHALEFETTEN DESTEK GELMEDİ

Hazırlık çalışmasını yaparken Mecliste grubu bulunan siyasi partileri ziyaret ettiklerini anımsatan Bozdağ, ancak CHP, İYİ Parti ve HDP'nin, hazırlık çalışmasına destek sunmadıklarını söyledi.

"Önümüzdeki hafta Anayasa değişikliği teklifinin TBMM'ye sunulmasının kuvvetle muhtemel olduğunu düşüyorum" diyen Bozdağ, şöyle devam etti:

"Bu konuda bizim Cumhur İttifakı olarak sayımız şimdi 335, Meclis Başkanı oy kullanamadığı için 334. Yapılan düzenlemeleri, hazırlığı tamamlanan değişiklik önerilerini gördükleri zaman destek verme ihtimallerini çok yüksek görüyorum.

Yaptığımız şey insan haklarına, hukuk devletine ilişkin son derece önemli bir reform, değişikliktir. İnsanların, kıyafetiyle ilgili bundan sonra herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması ülkemizde anayasal güvence altına alınacak."

İYİ Parti ve HDP'nin, teklife karşı olduklarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadığını, CHP'nin, teklif TBMM'ye sunulduktan sonra değerlendirme yapacağını belirttiğini aktaran Bozdağ, "Umuyoruz ki hem Anayasa konusunda hem de Genel Kurulda siyasi partilerin desteğiyle Anayasa'nın aradığı 400 ve üzerinde çoğunlukla kabul edilir" diye konuştu.

Siyasi partilerin değişiklik konusunda samimi olup olmadığının teklifin yasalaşması sürecinde belli olacağını vurgulayan Bozdağ, "Benim dileğim başörtüsüyle ilgili tartışmaların geri dönmemek üzere ülke gündeminden çıkarılmasıdır" dedi.

24. MADDE

Anayasa’nın “Din ve vicdan hürriyeti” başlıklı 24. maddesi şu ifadeleri içeriyor:

Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.

14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir.

Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.

Din ve ahlak eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine bağlıdır.

Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.

41. MADDE

Anayasa’nın “Ailenin korunması ve çocuk hakları” başlıklı 41. maddesi şu ifadeleri içeriyor:

Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.

Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.

Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir.

Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır.