﻿Başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi MHP'ye sunuldu

AKP tarafından hazırlanan başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliğini içeren teklif, MHP ile paylaşıldı. MHP'nin çalışmalarını bitirmesinin ardından da teklif, muhalefete sunulacak.

Habertürk'ün haberine göre teklif ile ilgili de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunacağı öğrenildi. AKP grup toplantısı için de sinevizyon içeriği gibi özel olarak hazırlık yapıldığı da ifade edildi.

Öte yandan muhalefet turunda HDP'nin de yer alacağı öğrenildi. (AA)