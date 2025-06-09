AKP'nin bayram sloganındaki şok gerçek! Parti içinde kriz çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun afişlerini savcılık kararıyla kaldıran iktidar, billboardlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarını yerleştirmişti. AKP’nin Kurban Bayramı için hazırladığı afişlerde “Adımız Kardeşlik Soyadımız Türkiye”, bayram için yayınladığı videoda ise “Adlarımız farklı olsa da soyadımız Türkiye” sloganı kullanıldı.

Afişlerdeki “Adımız kardeşlik, soyadımız Türkiye” sloganının, 30 Ekim’den beri tutuklu olan Esenyurt’un seçilmiş Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’e ait olduğu öğrenildi. Oda TV’nin haberine göre, bu slogan ilk olarak 1996 yılında Ali Haydar Veziroğlu tarafından kurulan Barış Partisi tarafından “Adlarımız Farklı Soyadımız Türkiye” şeklinde kullanılmıştı.

Bu gelişmelerin ardından dikkatler, partinin tanıtım ve medyadan sorumlu ismi Faruk Acar’a yöneldi. Sözcü’nün haberine göre, bu durum parti içinde bir krize yol açtı ve Acar’ın hatayı kabul ederek istifa etmesi bekleniyor. AKP yetkililerinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, Faruk Acar’ın pozisyonunun tartışmalı bir hale geldiği belirtiliyor.