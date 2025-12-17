AKP koridorlarında konuşulan "değişim" rüzgarında, Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu vakıfların etkisi, Bilal Erdoğan referansı ve "Abdullah Özdemir modeli" belirleyici oluyor.

AKP kulislerinden edinilen bilgilere göre, yerel seçimlerin ardından başlayan süreçte, parti yönetimi teşkilatların demografik yapısını tamamen değiştirecek bir strateji uygulayacak.

"ABDULLAH ÖZDEMİR" MODELİ

Halktv'nin haberine göre, kulislerde yeni dönem il ve ilçe yöneticileri için aranan kriterlerin prototipi olarak İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir gösterildi. ABD’de dil eğitimi almış ve uluslararası deneyime sahip, İnşaat Mühendisliği mezunu Özdemir’in profili, partinin aradığı "yeni yönetici" tanımını karşılıyor. 1983 doğumlu Özdemir siyasi kariyerine Gençlik Kolları’nda başlamış... Özdemir'in Bilal Erdoğan ve vakıflarla da arası iyi.

Kulislerde, ataması yapılan veya listelerde adı geçen pek çok ismin, Bilal Erdoğan’ın Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu İlim Yayma Vakfı ile Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu TÜGVA (Türkiye Gençlik Vakfı)'ndan seçildiği konuşuluyor. Amacın AKP’yi yeniden "muhafazakar demokrat" kimliğine çekebilme olarak yorumlanıyor.

Vakıf tercihlerinin ise doğrudan AKP’nin geleceğinde Bilal Erdoğan’ın varlığına hazırlanma olarak değerlendiriliyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın son dönemdeki bazı basın toplantılarının ve açıklamalarının, iktidara yakın "havuz medyası" tarafından canlı yayınlanmaması da dikkat çekiyor. Bu durum parti içinde Erdoğan ailesinin hassasiyetlerine uygun "kontrollü görünürlük" stratejisi olarak yorumlanıyor.

HEDEF 2028 DEĞİL, "SONRASI"

AKP kaynakları, "Bilal Erdoğan, Erdoğan sonrası liderliğe mi hazırlanıyor?" sorularına net yanıt vermezken, parti içindeki genel görüşün, bu yapılanmanın önümüzdeki ilk seçimler için değil ama Bilal Erdoğan liderliğinde partiyi 20-30 yıla taşıyacak kurumsal iskeleti oluşturma çabası olduğu ifade ediliyor.