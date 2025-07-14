AKP’nin bir Yeliz’i daha türedi! Bu sefer ki sınırı aştı…

AKP’li eski milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’nın “kanlı 1923 darbesi” skandal sözlerinin etkisini kaybetmeden bir skandal daha geldi. Çanakkale’nin Çan ilçesinde AKP’li belediye meclis üyesi Tandoğan Tolga, sosyal medyada cumhuriyeti hedef alan, “50 yıllık kalleşliği bitiren! 100 yıllık kahpeliği de bitirir” sözleri büyük tepki topladı.

“KANLI 1923 DARBESİ”

Kamuoyunda "Yeliz" olarak bilinen eski AK Parti milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Türkiye Cumhuriyeti’ni “kanlı 1923 darbesi” olarak betimlerken, bu açıklamasıyla hem kamuoyundan hem de AKP içinden ciddi tepki toplamıştı. Ancak tepkiler dinmeden bir yenisi daha eklendi.

“50 YILLIK KALLEŞLİĞİ BİTİREN! 100 YILLIK KAHPELİĞİ DE BİTİRİR”

Kamuoyunda hâlâ tartışılan “kanlı 1923 darbesi” çıkışının ardından bu kez Çanakkale’nin Çan ilçesindeki AKP’li belediye meclis üyesi Tandoğan Tolga’ndan geldi. Tandoğan Tolga, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “50 yıllık kalleşliği bitiren! 100 yıllık kahpeliği de bitirir” sözleri büyük tepkilere neden oldu.

“SIFATA BAK YÜZ BULUYORLAR BÖYLE”

Sosyal medya üzerinden ise Tolga’ya sert tepkiler geldi. Yapılan yorumlar arasından; “'Çay içer gider.. bir şey olmaz', 'Kepçe kulaklarına........', 'Sıfata bak' ve 'Yüz buluyorlar böyle'” sözler dikkat çekti.