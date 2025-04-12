AKP’nin DEM ile yakınlaşmasından sonra şok etkisi yaratacak anket!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla başlayan süreçte terörist başı Abdullah Öcalan terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısı yaptı. İmralı heyetinin 10 Nisan Perşembe günü Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi de Türkiye gündeminde geniş yer buldu.

Kamuoyu araştırmacısı Mert Uzunsoy DEM Parti- AKP görüşmeleri sonrası yaşanan son gelişmeler karşısında “DEM Parti seçmeni AKP'ye mi CHP'ye mi daha yakın?” araştırması yaparak kamuoyuyla paylaştı.

SÖZCÜ TV'de Öncesi Sonrası programına katılım gösteren kamuoyu araştırmacısı Mert Uzunsoy, "DEM Parti'den CHP'ye kayda değer bir oy geçişi görebiliriz” ifadelerini kullandı.

"İLK DEFA TERSİNE GEÇİŞ GÖRÜYORUZ"

Uzunsoy, şunları söyledi,

“2023'te DEM Parti'ye oy verdiğini söyleyen 100 seçmenden 7'si bugün CHP'ye oy vereceğini söylüyor. Bu son dönemde görmediğimiz kadar büyük bir geçiş.

Biz CHP'den HDP ve DEM Parti'ye geçişler görürdük genel seçimlerde. İlk defa tersine bir geçiş görüyoruz.

4-8 Nisan tarihleri arasında Türkiye genelinde yüz yüze bir araştırma gerçekleştirdik.

Sektörün öncü şirketlerinden birisinin de verileri paylaşıldı. Orada da bizim verilerimizle örtüşen bir sonuç çıktı.

Ekrem Bey'le DEM Parti seçmeninin oy verme eğiliminin biraz daha yüksek olduğunu biliyoruz. Ankara'da da seçmeninin neredeyse yarısı oyunu Mansur Bey'den yana kullandılar.

DEM Parti'yle ilgili eski ezberleri baz almak çok doğru değil. Özellikle Batı'daki DEM Parti seçmenleri için.

DEM Parti seçmeninde ileri düzeyde sekülerleşme, şehirleşme, Ankara merkezli siyasi partilere yakınlaşma devam ediyor.”