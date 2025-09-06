AKP'nin emekli, asgari ücretli, memur maaşı planını açıkladı! Özgür Erdursun canlı yayında oran verdi

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 2026 Ocak ayında memur ve emeklilere yapılacak zam oranlarıyla ilgili tahminlerini paylaştı. Erdursun, memur ve memur emeklilerine %16–18, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise %10–12 oranında zam yapılması beklediğini söyledi. Asgari ücrette ise en fazla %20’lik bir artış öngören Erdursun bu durumda yeni asgari ücretin 26.500 TL civarında olabileceği iddia ederek şöyle konuştu:

2026 Ocak ayında memur ve memur emeklilerine %16-%18, SSK ve Bağkur emeklilerine %10-%12, asgari ücrete maksimum düzeyde %20, maksimum diyorum daha altı olabilir. Asgari ücrette 26.500 lira bandında olur diye düşünüyorum. Alım gücü değeri açısından para biraz daha değerini kaybedecek. Eğitim masrafları, sağlık masrafları, gıda masrafları, barınma masrafları daha yüksek oranda artacak. Bu nedenle kredi kartı borçlusu daha da fazla olacak. Kredi kartlarını ödeyemeyenler daha da fazla olacak. Geçim sıkıntısı şu anda Türkiye'de gerçekten hissedilir seviyede herkes tarafından bu konuşuluyor. Ama siyaseten şu anda Türkiye'de açıklamalar yapılıyor. İşte en yetkili ağızlardan duyduklarımız gayet güzel gidiyor. Ekonomimiz gayet güzel. Son 45 yılın en güzel dönemini yaşıyoruz. Kağıt üzerinde her şeyin iyi gittiğini söylüyorlar.

TÜRKİYE'DE GÖRÜLMEMİŞ BİR DURUM YAŞIYORUZ

Kağıt üzerinde var ama cepte yok. Maalesef cepte olmayanı da cebinde olmayanlar hissediyor. Sonra televizyonları izledikleri zaman işte Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek gayet iyi gidiyor diyor. Harikalar yaratıyoruz diyor. Ekonomimiz müthiş diyor. İnsanlar da diyor ki kenarda köşede üç tane çeyrek altınım vardı, onu dahi sattım. Hiçbir şeyim kalmadı. Sadece çalışanlar, memurlar, emekliler değil. Diğer taraftan esnaf, küçük esnaf ya da orta halli işletmeler onlar da kenarda köşede ne varsa sattılar, savdılar, bitirdiler. Çünkü şu anda Hazine ve Maliye Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş bir şekilde inanılmaz bir tahsilat için esnafa, işverenlere vergi alabilmek için tabir yerindeyse saldırıyor. Artık esnaf ve işverenlerde adım atacak bir hal kalmadı. Yeni iş yeri açanların sayısı artık her geçen gün azalıyor. Girişimci ruh kayboluyor. Türkiye'de görülmemiş bir durum yaşıyoruz. Bu kısa vadede Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın işine yarayabilir. Tahsilatını biraz arttırabilir ama uzun vadede girişimci ruhu da ortadan kaybeder.