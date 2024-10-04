AKP'nin emekli farkındaki en güçlü formülü! Katsayı detayı dikkat çekti

Milyonlarca emekli olacak adayların bu yıl primlerini tamamlayarak emekli olmaya çalışıyor. Bunun ise en temel sebebi 2025’te emekli olacaklara, bu yıl emekli olanlardan yüzde 30 daha az aylık bağlanacak olmasıydı. Bu konuda ise iktidar tarafında çalışmalar başladı. Masadaki en güçlü formül belli oldu. Kanununda değişikliğe gidilmeden ilgili mevzuatta düzenleme yapılarak sorunun çözülebileceği belirtiliyor.

HER ŞEY 2008 YILINDA OLDU

Son dönemde kamuoyunda, işçilerin 2024 yılında emekli olmalarının 2025 yılına göre daha avantajlı olacağı, 2024 yılının ikinci yarısında emekli olanların emekli aylıklarının daha yüksek olacağı ve bu farkın gelecek yıllara da devam edeceği konusu büyük bir tartışma konusu olmuştu. Bu sorunun en temel sebebi ise 2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ndaki düzenleme olduğu uzmanlar tarafından söyleniyor. Güncelleme katsayısında büyümenin payı yüzde 100’den yüzde 30’a düşürülmesi sonrasında emekli aylıklarında ciddi bir düşüş yaşandı.

EN GÜÇLÜ FORMÜL KATSAYI

Milliyet'in haberine göre; AK Parti kurmayları yeni yıldan sonra emekli olacak vatandaşlara bağlanacak aylıkta 100 lira ile 14 bin lira arasında kayıp yaşanma riski bulunduğunu vurgularken, maaşın katsayının en yüksek olduğu dönem baz alınarak hesaplanması formülü üzerinde durdukları aktarıldı. AK Parti kurmayların aktardığı bilgiler ise şu şekilde;

“İnsan bu noktada niye emekli olmak ister? Hak kaybına uğramamak için. ‘Sen emekli olma ben senin hakkını koruyorum’ diyeceğiz. Burada yasaya gerek olmayacak büyük ihtimalle. Etki analizi raporu gelsin onu bekliyoruz” şeklinde ifade edildi.