Reuters, Türkiye’de yaşanması beklenen enflasyon ile ilgili 37 ekonomist ile bir anket gerçekleştirdi. Yapılan ankette çıkan sonuçlara göre, Türkiye'de enflasyonun 2025 ve 2026 sonunda hükümet tahminlerinden daha yüksek olacağı belirtildi. İktidar tarafından yürütülen sıkı politikaya rağmen enflasyonla mücadele çabalarının önümüzdeki senelerde ekonomik büyümeyi sınırlayacağını gösterdi.

14-22 Ekim arasında yapılan ankete göre, GSYH'daki büyümenin bu sene için yüzde 3,3, 2026 için yüzde 3,4 ve 2027 için yüzde 3,8 olması bekleniyor. Hükümetin üç yıllık programında ise, bu yıl yüzde 3,3, gelecek yıl yüzde 3,8 ve 2027'de yüzde 4,3 büyüme yaşanması bekleniyor.

ENFLASYON İKTİDARIN TAHMİNLERİNDEN FAZLA GELECEK

Anket medyanları, sene sonu enflasyonunun bu yıl yüzde 31,3'e ve 2026 sonunda yüzde 23'e kadar düşüş göstereceğini belirtiyor.

İkitdar ise Türkiye’deki enflasyonun 2025 yılının bitimine doğru yüzde 28,5 ve 2026 yılı sonunda yüzde 16 olmasını beklerken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 için ara hedefini yüzde 16, 2027 yılı için ise yüzde 9 olarak belirledi.

EKONOMİSTLER POLİTİKA FAİZİNİN İNDİRİLMESİNİ ÖNGÖRÜYOR

Merkez Bankası'nın bu haftaki politika toplantısında gevşeme hızını yavaşlatması bekleniyor. Ekonomistler politika faizinin yüzde 40,5 seviyesinden yüzde 39,5'e indirilmesini öngörüyor.

Yapılan ankette ana faizin bu sene sonunda yüzde 37,50 ve 2026 senesinin sonunda ise yüzde 27 seviyesinde olacağı belirtiliyor. Cari açığın ise, bu sene GSYH'nın yüzde 1,3'ü, 2026 ve 2027'de ise yüzde 1,6 seviyesinde olması bekleniyor.