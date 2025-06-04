AKP’nin Erdoğan sonrası planı sızdı! Ankara’nın derin koridorlarından çıktı…

AKP’de anayasa çalışmaları sürerken Ankara koridorlarında asıl plan sızdı. Ünlü kulis yazarı Nuray Babacan, AKP kurmaylarından planın şu şekilde dillendirdiğini aktardı: “Bu sadece Erdoğan’ın kolay cumhurbaşkanı seçilmesi değil, Erdoğan sonrasında muhafazakar milliyetçi tabanın tek başına iktidarda kalmasının da yolunu açacak. AKP’nin başına kim gelirse gelsin Erdoğan gibi olmayacak. Bu ideolojinin iktidarda kalmasının yolu bu. AKP iktidarları yüzde 35’leri buluyor. Uygun destekle yüzde 40’ı daha kolay aşarız…”

YENİ ANAYASA İÇİN AKP ÇALIŞMALARA BAŞLIYOR

Erdoğan, yeni anayasa çalışmaları için ekibi geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan komisyonda, AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu ile AK Parti Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun yer alıyor. Komisyonun ilk toplantısı ise bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da zaman zaman komisyon toplantılarına başkanlık edebilecek.

“HÜKÜMET SİSTEMİNİN REVİZE EDİLMESİ VAR”

AKP’de anayasa çalışmaları devam ederken Ankara’nın derin koridorlarından flaş bir plan sızdı. Ünlü Nefes yazarı Nuray Babacan, bugünkü köşe yazısında “Çalışmanın içinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini revize etmek ve seçilmeyi daha da kolaylaştırmaya yönelik maddeler olacağını söyleyenler de var, reddedenler de” dedi.

“ERDOĞAN SONRASINDA MUHAFAZAKAR MİLLİYETÇİ TEK BAŞINA İKTİDARDA KALACAK”

Bir yıl önce parti içerisinde cumhurbaşkanının seçilme oranını 50 artı 1’den, 40 artı 1’ e indirmek gerektiğini dile getirenler olduğunu söyleyen Babacan, AKP kurmaylarının “Yerel seçimin ardından tartışacağımız ilk konu bu olacak” planının tutuğunun kulislerde şu şekilde dile getirildiğini anlattı:

“Plan şöyle dillendirilmişti.

“Bu sadece Erdoğan’ın kolay cumhurbaşkanı seçilmesi değil, Erdoğan sonrasında muhafazakar milliyetçi tabanın tek başına iktidarda kalmasının da yolunu açacak. AKP’nin başına kim gelirse gelsin Erdoğan gibi olmayacak. Bu ideolojinin iktidarda kalmasının yolu bu. AKP iktidarları yüzde 35’leri buluyor. Uygun destekle yüzde 40’ı daha kolay aşarız…”