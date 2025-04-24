AKP'nin 'eski akili' Erdoğan’ı yerden yere vurdu! Öyle sözler söyledi ki yenilir yutulur cinsten değil…

Dün İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Silivri Cezaevi’nde yaşadı. AKP’nin eski akillerinden biri olan Ahmet Taşgetiren, ise bu durum karşısında AKP’yi ve Erdoğan’ı topa tutarak, “Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyonun Türkiye’ye ödettiği bedeli konuşuyorken, İstanbul’un bir depremle sarsılması acaba ülkeyi yönetenleri bir kere daha sarsar mı? İmamoğlu cezaevinden çığlık atıyor, bu şehrin hem “şehremini” hem tüm yönetim kadrosu, derdest edilip cezaevine tıkılmış durumda. Nasıl bir akıl işliyor anlamak mümkün değil” ifadelerini kullandı.

“NASIL BİR AKIL İŞLİYOR ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL”

Karar gazetesinde köşe yazarlığı yapan ve AKP’nin eski akillerinden biri olan Ahmet Taşgetiren, bugünkü köşesinde 6.2 büyüklüğündeki depremde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Silivri Cezaevi’nde tutuklu olarak bulunmasını eleştirdi. AKP ve Erdoğan’ı topa tutan Taşgetiren, “Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyonun Türkiye’ye ödettiği bedeli konuşuyorken, İstanbul’un bir depremle sarsılması acaba ülkeyi yönetenleri bir kere daha sarsar mı? İmamoğlu cezaevinden çığlık atıyor, bu şehrin hem “şehremini” hem tüm yönetim kadrosu, derdest edilip cezaevine tıkılmış durumda. Nasıl bir akıl işliyor anlamak mümkün değil” dedi.

“İHANET ETTİK” SÖYLEMLERİYLE PARALEL OLARAK YÜKLENDİ BU ŞEHRİN SIRTINA”

Depremin yaşandığı günlerde Erdoğan’ın Kanal İstanbul üzerinden fotoğraflar vermesini sert bir şekilde eleştiren Taşgetiren, “Şu depremin yaşandığı günlerin, İstanbul’un su kaynaklarından birini teşkil eden Sazlıdere Baraj bölgesinin Arap dünyasında arsa olarak pazarlanması, üstelik bu pazarlamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüntülerinin kullanılması ne kadar şaşırtıcıdır, anlaşılmazdır. Bu şehir, “inadına” hislerle üzerinde oynanacak bir şehir değildir. Kanal İstanbul macerası da, getireceği yapı yükü sebebiyle İstanbul’un sırtına yüklenemez, asla yüklenmemeli. Bunlar bir yandan âşıkâne hislerin seslendirildiği, diğer yandan “İhanet ettik” söylemleriyle paralel olarak yüklendi bu şehrin sırtına...” ifadelerini kullandı.

“TUTUKSUZ” OLARAK… BUNDAN KİMSE KAYBETMEZ”

Son olarak yargı üzerinden çağrı yapan Taşgetiren İmamoğlu’nun ‘serbest bırakılmasını’ istedi. Taşgetiren şunları söyledi:

“Yargılama yine devam etsin, ama hukukun daha doğru bir yorumu ile ve “yargının siyasallaşması” yükünden arındırılarak…. ” “tutuksuz” olarak… Bundan kimse kaybetmez. Hukuk kazanır, İstanbul kazanır. Belki ülkenin tansiyonu düşer. “Darbe - Cunta” söylemlerinin özellikle Ankara’yı, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı rahatsız ettiği görmezden gelinebilir mi?

İmamoğlu operasyonunun benim burada “İstanbul eksenli” bakışım kadar naif olmadığını görebiliyorum. Daha büyük bir hesaplaşma söz konusu, bu açık. Ama bu hesap, sahiplerine çok olumlu yansımıyor. Çünkü ürettiği ufûnet, tüm toplumu enfekte ediyor. Yapmamak lazım ve şu deprem uyarısını da fırsat bilip bir “iyiliğe” imza etmek lazım. İmamoğlu ve ekibi serbest kalırsa bunun en olumlu dönüşü, buna karar verenlere olacak. Bir iyilik aklı arıyorum.”