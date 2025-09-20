AKP'nin hafta sonu tatilini zehir edecek haber! Panik yaşanmasına neden oldu...

Son dönemde belediye başkanları, partilerinden istifa edip AKP’ye katılmasıyla gündeme damga vuruyordu. Ancak Erdoğan’ın parti katılımlarını övünerek bahsederken, partinin il teşkilatlarında ardı ardına da istifalar gelmesi dikkat çekmişti. İstifa sayısı 8'e çıkarken AKP'den ilk açıklama geldi. Yapılan açıklamada gerekçe olarak, "Kongre sonrasında şehirlerdeki çalışmalarımızın istediğimiz düzeyin altında kalması…” ifade edildi.

İSTİFA SAYISI 8'E ÇIKTI

Dün AKP'de Elazığ, Muğla, Adıyaman, Niğde ve Çanakkale il başkanları sosyal medya hesapları üzerinden istifa ettiklerini duyurmuştu. Bugün ise sabah saatlerinde AKP Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi ve Ordu İl Başkanı Selman Altaş son istifa edenler arasına eklenerek sayı 7'e çıkmıştı. Son olarak Tunceli'nin de eklenmesiyle istifa edenlerin sayısı 8'e çıktı.

Ünlü gazeteci İsmail Saymaz, AKP'de yapılan açıklamayı paylaştı. Saymaz, "Açıklamada istifa gerekçesi şöyle izah ediliyor: “Kongre sonrasında şehirlerdeki çalışmalarımızın istediğimiz düzeyin altında kalması…” dedi.

AKP'DEN İSTİFA AÇIKLAMASI

AKP tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

Kongre döneminin ardından partimizin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda 8 ilde görev değişikliğine gidilmiştir.

Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis, Elazığ ve Ordu illerimizde yeni il başkanları yönetimleriyle birlikte kısa sürede görevlerine başlayacaktır.

Kongre sonrasında şehirlerdeki çalışmalarımızın istediğimiz düzeyin altında kalması değişime dair sürecin ana eksenini oluşturmuştur.

Söz konusu görev değişimleri, AK Parti’mizin sadece siyasi parti değil; aynı davada birlikte mücadele eden bir aile olmasının nezaketine ve anlamına uygun şekilde yürütülmektedir.

Teşkilatlarımızdaki görev değişimleri, bir gelenek olarak aramızdaki kardeşliği ve çalışmalarımızdaki enerjiyi daha üst bir noktaya taşıyacaktır.

Temel amacımız, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı’nın inşasına devam etmek için gireceğimiz 2028 seçimlerinden en güçlü neticeyi alacağımız kadrolarımızla mücadelemize devam etmektir.

