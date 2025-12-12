Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) tarafından düzenlenen ‘Anadolu Sohbetleri' programı kapsamında gazetecilerle bir araya gelen AKP'li eski TBMM Başkanı ve hukukçu Mustafa Şentop gündeme dair soruları cevaplandırdı.

ŞENTOP: DİĞER MAHKEMELERİN BUNA UYMASI GEREKİR

Can Atalay'ın milletvekilliği ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararlarına ilişkin Şentop, bireysel başvuru kararlarının bağlayıcı olduğunun altını çizdi. Şentop, "AYM bir karar verdiği zaman, bir hak ihlali kararı, yargılamanın yenilenmesiyle ilgili de bir yol da gösterir Anayasa Mahkemesi. Diğer mahkemelerin buna uyması gerekir" ifadelerini kullandı.

Şentop, Enis Berberoğlu ve HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun dosyalarını örnek gösterdi. Şentop, bazı düzenlemelerin bekletilmesinin gerekçesinin, o dönemde kanun değişikliklerinin dosyalara uygulanabilirliğinin tartışmalı olması olduğunu belirtti.

Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmasının hukuki ve demokratik sorumluluk açısından önem taşıdığını Şentop altını çizdi.

AKP'li eski TBMM Başkanı ve hukukçu Mustafa Şentop

CAN ATALAY DAVASI

Soma Faciası, Ermenek maden kazası, Adana öğrenci yurdu yangını, Çorlu tren kazası gibi Türkiye'deki birçok toplumsal dava ile gazeteci ve yazarların düşünce özgürlüğü davalarında avukatlık yapan Can Atalay, Gezi Parkı'na AVM yapılması girişimine karşı kurulan Taksim Dayanışmasının avukatlığını üstlenmişti. Gezi Parkı davasında yargılanan Atalay, 2022'de 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

2023 genel seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi’nden(TİP) Hatay milletvekili seçildi fakat seçilmesinden sonra tahliye edilmedi. Tutukluluğu nedeniyle Mecliste bulunamadı; milletvekili yemini edemedi ve milletvekilliği haklarından yararlanamamıştı.

Atalay'ın tutukluluğu hakkında Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından üç kez hak ihlâli kararı verilmiş; Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin "AYM kararına uyulmaması" kararı alması ve Atalay'ın tahliye edilmemesi Türkiye'de bir anayasa krizini başlatmıştı.

Atalay'ın milletvekilliği, 30 Ocak 2024'te Yargıtay kararının meclis genel kurulunda okutulmasıyla düşürülmüştü. Anayasa Mahkemesi, Atalay'ın milletvekilliğini düşürülmesi kararının yok hükmünde olduğuna karar vermiş; bu karar 16 Nisan 2025 tarihinde TBMM’de okundu.