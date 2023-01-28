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AKP’nin hukukçusundan Erdoğan’a kötü haber. Aday olamaz

AKP’nin 2007 yılındaki ilk anayasa değişikliği çalışmasının başında olan Prof. Dr. Ergun Özbudun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3. defa aday olabilip olamayacağı ile ilgili konuştu. Özbudun, Erdoğan’ın aday olma şansının bulunmadığını belirterek, kararı YSK’nın vereceğine dikkat çekti.  

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 09:06
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AKP’nin hukukçusundan Erdoğan’a kötü haber

AKP’nin hukukçusundan Erdoğan’a kötü haber. Aday olamaz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3. dönem aday olup olamayacağı yönündeki tartışmalar sürüyor. AKP kanadı, söz konusu kararın anayasaya aykırı olmadığının altını çiziyor ve Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) vereceği karara işaret ediyor.

Cumhuriyet gazetesinden Can Uğur’un haberine göre, AKP’nin 2007’deki anayasa değişikliği çalışmalarında yer alan Prof. Dr. Ergun Özbudun yaptığı değerlendirmede Erdoğan’ın Meclis kararı olmadan yeniden aday olamayacağının altını çizdi.

Özbudun, “Erdoğan’ın üçüncü defa aday olma şansı yok. Bir tek istisnası Meclis’in beşte üç oranındaki çoğunlukla bir erken seçim kararı almasıdır. Muhalefet kanadından gelen açıklamalara bakıldığındaysa bunun mümkün olmadığı görülmektedir. Ancak kararı YSK verecektir. Onun da kararını Erdoğan’ın lehine olacağı tahmin edilebilir” diye konuştu.

2017 HATIRLATMASI

Konuya ilişkin tartışmalarda dile getirilen “parlamenter sistemden yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi ve 2018’de bir kez seçildi” argümanını yorumlayan Özbudun, “Bu geçerli bir argüman değil” diyerek 2017 yılındaki anayasa referandumuna ilişkin hatırlatmalarda bulundu.

Özbudun açıklamasını “2017’de yeni bir anayasa yapılmadı. Anayasa değiştirildi. Onun değiştirmediği bütün hükümler bakidir ve geçerlidir. O hüküm de cumhurbaşkanının ancak iki defa aday olabileceğidir. 2017 yılında buna sadece bir tane istisna getirildi. O da daha önce Meclis’in 5’te 3 kararıyla seçimlerin yenilenmesidir” ifadeleriyle noktaladı.

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