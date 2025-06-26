“AKP’nin iftirası çöktü!” CHP’li isim belgelerle açıkladı

İstanbul'daki metro projelerine AB'nin fon sağladığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, ortaya atılan iddialara belgelerle yanıt verdi.

"AKP'NİN İFTİRASI ÇÖKTÜ!"

"AK Parti’nin iftirası çöktü!” diyen Yavuzyılmaz, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin; Ümraniye-Ataşehir -Göztepe Metro Projesi için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’dan (EBRD) kullandığı kredinin son 60 Milyon Euro’luk kısmının buharlaştırıldığı iddia edilmişti. Söz konusu 60 Milyon Euro’luk krediye karşılık, ilgili İBB hesabında 2 Milyar 882 Milyon 212 Bin Lira olduğunu belgeledik. Para buharlaştırma ve sıfırlama uzmanı AK Partili yetkililere duyurulur!" ifadelerini kullandı.